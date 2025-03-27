SignauxSections
Christos Charilaou

ESP Swissquote

Christos Charilaou
0 avis
26 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -44%
SwissquoteCapitalMarkets-Server
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 996
Bénéfice trades:
2 339 (78.07%)
Perte trades:
657 (21.93%)
Meilleure transaction:
2 036.12 EUR
Pire transaction:
-7 458.53 EUR
Bénéfice brut:
14 115.90 EUR (357 267 pips)
Perte brute:
-31 570.12 EUR (295 904 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (261.71 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 066.20 EUR (16)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
77.44%
Charge de dépôt maximale:
95.14%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.72
Longs trades:
1 508 (50.33%)
Courts trades:
1 488 (49.67%)
Facteur de profit:
0.45
Rendement attendu:
-5.83 EUR
Bénéfice moyen:
6.04 EUR
Perte moyenne:
-48.05 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-23 519.44 EUR)
Perte consécutive maximale:
-23 519.44 EUR (14)
Croissance mensuelle:
1.04%
Prévision annuelle:
12.57%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17 812.65 EUR
Maximal:
24 212.48 EUR (52.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.25% (24 278.33 EUR)
Par fonds propres:
50.19% (23 089.58 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2944
XAUUSD 46
#BTCUSD 3
#NAS100 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -20K
XAUUSD 309
#BTCUSD 55
#NAS100 38
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -12K
XAUUSD 69K
#BTCUSD 1.1K
#NAS100 3.9K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 036.12 EUR
Pire transaction: -7 459 EUR
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +261.71 EUR
Perte consécutive maximale: -23 519.44 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SwissquoteCapitalMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EURUSD expert advisor
Aucun avis
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 13:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 13:45
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:400
2025.06.06 15:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.31 13:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.31 11:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 20:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.28 13:55
Share of trading days is too low
2025.03.28 13:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.28 09:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
