SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FX Fun 1
Van Tung To

FX Fun 1

Van Tung To
0 avis
Fiabilité
72 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 81%
ICMarketsSC-Live04
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 512
Bénéfice trades:
1 234 (81.61%)
Perte trades:
278 (18.39%)
Meilleure transaction:
44.94 USD
Pire transaction:
-11.42 USD
Bénéfice brut:
1 352.24 USD (111 332 pips)
Perte brute:
-834.21 USD (100 448 pips)
Gains consécutifs maximales:
74 (41.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
67.36 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
74.91%
Charge de dépôt maximale:
20.72%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.40
Longs trades:
780 (51.59%)
Courts trades:
732 (48.41%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
0.34 USD
Bénéfice moyen:
1.10 USD
Perte moyenne:
-3.00 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-69.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-69.98 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.79%
Prévision annuelle:
10.33%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.79 USD
Maximal:
69.98 USD (6.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.13% (53.18 USD)
Par fonds propres:
36.33% (420.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 772
NZDCAD 740
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 268
NZDCAD 250
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD -887
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.94 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +41.08 USD
Perte consécutive maximale: -69.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live08
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 7
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 2
AxionTrade-Live
1.06 × 17
RoboForex-Pro
23.67 × 9
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Currencies: AUDCAD, NZDCAD
Minimum Capital: $500
Scalping Trading Strategy
Risk Management When Participating - Based on capital without harming yourself because neither do we
Aucun avis
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.13 20:16
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FX Fun 1
30 USD par mois
81%
0
0
USD
1.2K
USD
72
100%
1 512
81%
75%
1.62
0.34
USD
36%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.