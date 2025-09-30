- Aperçu
VWAVW: Visionwave Holdings, Inc.
Le taux de change de VWAVW a changé de 7.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.4500 et à un maximum de 0.5200.
Suivez la dynamique Visionwave Holdings, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VWAVW aujourd'hui ?
L'action Visionwave Holdings, Inc. est cotée à 0.4800 aujourd'hui. Elle se négocie dans 7.60%, a clôturé hier à 0.4461 et son volume d'échange a atteint 41. Le graphique en temps réel du cours de VWAVW présente ces mises à jour.
L'action Visionwave Holdings, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Visionwave Holdings, Inc. est actuellement valorisé à 0.4800. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 380.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VWAVW.
Comment acheter des actions VWAVW ?
Vous pouvez acheter des actions Visionwave Holdings, Inc. au cours actuel de 0.4800. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.4800 ou de 0.4830, le 41 et le 6.67% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VWAVW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VWAVW ?
Investir dans Visionwave Holdings, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0700 - 0.7125 et le prix actuel 0.4800. Beaucoup comparent 140.00% et 380.00% avant de passer des ordres à 0.4800 ou 0.4830. Consultez le graphique du cours de VWAVW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Visionwave Holdings, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Visionwave Holdings, Inc. l'année dernière était 0.7125. Au cours de 0.0700 - 0.7125, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.4461 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Visionwave Holdings, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Visionwave Holdings, Inc. ?
Le cours le plus bas de Visionwave Holdings, Inc. (VWAVW) sur l'année a été 0.0700. Sa comparaison avec 0.4800 et 0.0700 - 0.7125 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VWAVW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VWAVW a-t-elle été divisée ?
Visionwave Holdings, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.4461 et 380.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.4461
- Ouverture
- 0.4500
- Bid
- 0.4800
- Ask
- 0.4830
- Plus Bas
- 0.4500
- Plus Haut
- 0.5200
- Volume
- 41
- Changement quotidien
- 7.60%
- Changement Mensuel
- 140.00%
- Changement à 6 Mois
- 380.00%
- Changement Annuel
- 380.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4