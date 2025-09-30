- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VWAVW: Visionwave Holdings, Inc.
A taxa do VWAVW para hoje mudou para 7.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.4500 e o mais alto foi 0.5200.
Veja a dinâmica do par de moedas Visionwave Holdings, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VWAVW hoje?
Hoje Visionwave Holdings, Inc. (VWAVW) está avaliado em 0.4800. O instrumento é negociado dentro de 7.60%, o fechamento de ontem foi 0.4461, e o volume de negociação atingiu 41. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VWAVW em tempo real.
As ações de Visionwave Holdings, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Visionwave Holdings, Inc. está avaliado em 0.4800. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 380.00% e USD. Monitore os movimentos de VWAVW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VWAVW?
Você pode comprar ações de Visionwave Holdings, Inc. (VWAVW) pelo preço atual 0.4800. Ordens geralmente são executadas perto de 0.4800 ou 0.4830, enquanto 41 e 6.67% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VWAVW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VWAVW?
Investir em Visionwave Holdings, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0700 - 0.7125 e o preço atual 0.4800. Muitos comparam 140.00% e 380.00% antes de enviar ordens em 0.4800 ou 0.4830. Estude as mudanças diárias de preço de VWAVW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Visionwave Holdings, Inc.?
O maior preço de Visionwave Holdings, Inc. (VWAVW) no último ano foi 0.7125. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0700 - 0.7125, e a comparação com 0.4461 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Visionwave Holdings, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Visionwave Holdings, Inc.?
O menor preço de Visionwave Holdings, Inc. (VWAVW) no ano foi 0.0700. A comparação com o preço atual 0.4800 e 0.0700 - 0.7125 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VWAVW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VWAVW?
No passado Visionwave Holdings, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.4461 e 380.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.4461
- Open
- 0.4500
- Bid
- 0.4800
- Ask
- 0.4830
- Low
- 0.4500
- High
- 0.5200
- Volume
- 41
- Mudança diária
- 7.60%
- Mudança mensal
- 140.00%
- Mudança de 6 meses
- 380.00%
- Mudança anual
- 380.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4