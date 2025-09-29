クォートセクション
通貨 / VWAVW
VWAVW: Visionwave Holdings, Inc.

0.4800 USD 0.0339 (7.60%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VWAVWの今日の為替レートは、7.60%変化しました。日中、通貨は1あたり0.4500の安値と0.5200の高値で取引されました。

Visionwave Holdings, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VWAVW株の現在の価格は？

Visionwave Holdings, Inc.の株価は本日0.4800です。7.60%内で取引され、前日の終値は0.4461、取引量は41に達しました。VWAVWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Visionwave Holdings, Inc.の株は配当を出しますか？

Visionwave Holdings, Inc.の現在の価格は0.4800です。配当方針は会社によりますが、投資家は380.00%やUSDにも注目します。VWAVWの動きはライブチャートで確認できます。

VWAVW株を買う方法は？

Visionwave Holdings, Inc.の株は現在0.4800で購入可能です。注文は通常0.4800または0.4830付近で行われ、41や6.67%が市場の動きを示します。VWAVWの最新情報はライブチャートで確認できます。

VWAVW株に投資する方法は？

Visionwave Holdings, Inc.への投資では、年間の値幅0.0700 - 0.7125と現在の0.4800を考慮します。注文は多くの場合0.4800や0.4830で行われる前に、140.00%や380.00%と比較されます。VWAVWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Visionwave Holdings, Inc.の株の最高値は？

Visionwave Holdings, Inc.の過去1年の最高値は0.7125でした。0.0700 - 0.7125内で株価は大きく変動し、0.4461と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Visionwave Holdings, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Visionwave Holdings, Inc.の株の最低値は？

Visionwave Holdings, Inc.(VWAVW)の年間最安値は0.0700でした。現在の0.4800や0.0700 - 0.7125と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VWAVWの動きはライブチャートで確認できます。

VWAVWの株式分割はいつ行われましたか？

Visionwave Holdings, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.4461、380.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.4500 0.5200
1年のレンジ
0.0700 0.7125
以前の終値
0.4461
始値
0.4500
買値
0.4800
買値
0.4830
安値
0.4500
高値
0.5200
出来高
41
1日の変化
7.60%
1ヶ月の変化
140.00%
6ヶ月の変化
380.00%
1年の変化
380.00%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待