VWAVW: Visionwave Holdings, Inc.
Il tasso di cambio VWAVW ha avuto una variazione del 7.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4500 e ad un massimo di 0.5200.
Segui le dinamiche di Visionwave Holdings, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VWAVW oggi?
Oggi le azioni Visionwave Holdings, Inc. sono prezzate a 0.4800. Viene scambiato all'interno di 7.60%, la chiusura di ieri è stata 0.4461 e il volume degli scambi ha raggiunto 41. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VWAVW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Visionwave Holdings, Inc. pagano dividendi?
Visionwave Holdings, Inc. è attualmente valutato a 0.4800. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 380.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VWAVW.
Come acquistare azioni VWAVW?
Puoi acquistare azioni Visionwave Holdings, Inc. al prezzo attuale di 0.4800. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.4800 o 0.4830, mentre 41 e 6.67% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VWAVW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VWAVW?
Investire in Visionwave Holdings, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0700 - 0.7125 e il prezzo attuale 0.4800. Molti confrontano 140.00% e 380.00% prima di effettuare ordini su 0.4800 o 0.4830. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VWAVW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Visionwave Holdings, Inc.?
Il prezzo massimo di Visionwave Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.7125. All'interno di 0.0700 - 0.7125, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.4461 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Visionwave Holdings, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Visionwave Holdings, Inc.?
Il prezzo più basso di Visionwave Holdings, Inc. (VWAVW) nel corso dell'anno è stato 0.0700. Confrontandolo con gli attuali 0.4800 e 0.0700 - 0.7125 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VWAVW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VWAVW?
Visionwave Holdings, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.4461 e 380.00%.
- Chiusura Precedente
- 0.4461
- Apertura
- 0.4500
- Bid
- 0.4800
- Ask
- 0.4830
- Minimo
- 0.4500
- Massimo
- 0.5200
- Volume
- 41
- Variazione giornaliera
- 7.60%
- Variazione Mensile
- 140.00%
- Variazione Semestrale
- 380.00%
- Variazione Annuale
- 380.00%
