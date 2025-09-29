- Обзор рынка
VWAVW: Visionwave Holdings, Inc.
Курс VWAVW за сегодня изменился на 7.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.4500, а максимальная — 0.5200.
Следите за динамикой Visionwave Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VWAVW сегодня?
Visionwave Holdings, Inc. (VWAVW) сегодня оценивается на уровне 0.4800. Инструмент торгуется в пределах 7.60%, вчерашнее закрытие составило 0.4461, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VWAVW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Visionwave Holdings, Inc.?
Visionwave Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 0.4800. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 380.00% и USD. Отслеживайте движения VWAVW на графике в реальном времени.
Как купить акции VWAVW?
Вы можете купить акции Visionwave Holdings, Inc. (VWAVW) по текущей цене 0.4800. Ордера обычно размещаются около 0.4800 или 0.4830, тогда как 41 и 6.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VWAVW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VWAVW?
Инвестирование в Visionwave Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0700 - 0.7125 и текущей цены 0.4800. Многие сравнивают 140.00% и 380.00% перед размещением ордеров на 0.4800 или 0.4830. Изучайте ежедневные изменения цены VWAVW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Visionwave Holdings, Inc.?
Самая высокая цена Visionwave Holdings, Inc. (VWAVW) за последний год составила 0.7125. Акции заметно колебались в пределах 0.0700 - 0.7125, сравнение с 0.4461 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Visionwave Holdings, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Visionwave Holdings, Inc.?
Самая низкая цена Visionwave Holdings, Inc. (VWAVW) за год составила 0.0700. Сравнение с текущими 0.4800 и 0.0700 - 0.7125 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VWAVW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VWAVW?
В прошлом Visionwave Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.4461 и 380.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.4461
- Open
- 0.4500
- Bid
- 0.4800
- Ask
- 0.4830
- Low
- 0.4500
- High
- 0.5200
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- 7.60%
- Месячное изменение
- 140.00%
- 6-месячное изменение
- 380.00%
- Годовое изменение
- 380.00%
