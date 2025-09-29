КотировкиРазделы
VWAVW: Visionwave Holdings, Inc.

0.4800 USD 0.0339 (7.60%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VWAVW за сегодня изменился на 7.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.4500, а максимальная — 0.5200.

Следите за динамикой Visionwave Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VWAVW сегодня?

Visionwave Holdings, Inc. (VWAVW) сегодня оценивается на уровне 0.4800. Инструмент торгуется в пределах 7.60%, вчерашнее закрытие составило 0.4461, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VWAVW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Visionwave Holdings, Inc.?

Visionwave Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 0.4800. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 380.00% и USD. Отслеживайте движения VWAVW на графике в реальном времени.

Как купить акции VWAVW?

Вы можете купить акции Visionwave Holdings, Inc. (VWAVW) по текущей цене 0.4800. Ордера обычно размещаются около 0.4800 или 0.4830, тогда как 41 и 6.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VWAVW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VWAVW?

Инвестирование в Visionwave Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0700 - 0.7125 и текущей цены 0.4800. Многие сравнивают 140.00% и 380.00% перед размещением ордеров на 0.4800 или 0.4830. Изучайте ежедневные изменения цены VWAVW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Visionwave Holdings, Inc.?

Самая высокая цена Visionwave Holdings, Inc. (VWAVW) за последний год составила 0.7125. Акции заметно колебались в пределах 0.0700 - 0.7125, сравнение с 0.4461 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Visionwave Holdings, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Visionwave Holdings, Inc.?

Самая низкая цена Visionwave Holdings, Inc. (VWAVW) за год составила 0.0700. Сравнение с текущими 0.4800 и 0.0700 - 0.7125 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VWAVW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VWAVW?

В прошлом Visionwave Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.4461 и 380.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.4500 0.5200
Годовой диапазон
0.0700 0.7125
Предыдущее закрытие
0.4461
Open
0.4500
Bid
0.4800
Ask
0.4830
Low
0.4500
High
0.5200
Объем
41
Дневное изменение
7.60%
Месячное изменение
140.00%
6-месячное изменение
380.00%
Годовое изменение
380.00%
