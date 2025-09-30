- Übersicht
VWAVW: Visionwave Holdings, Inc.
Der Wechselkurs von VWAVW hat sich für heute um 7.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4500 bis zu einem Hoch von 0.5200 gehandelt.
Verfolgen Sie die Visionwave Holdings, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VWAVW heute?
Die Aktie von Visionwave Holdings, Inc. (VWAVW) notiert heute bei 0.4800. Sie wird innerhalb einer Spanne von 7.60% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.4461 und das Handelsvolumen erreichte 41. Das Live-Chart von VWAVW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VWAVW Dividenden?
Visionwave Holdings, Inc. wird derzeit mit 0.4800 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 380.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VWAVW zu verfolgen.
Wie kaufe ich VWAVW-Aktien?
Sie können Aktien von Visionwave Holdings, Inc. (VWAVW) zum aktuellen Kurs von 0.4800 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.4800 oder 0.4830 platziert, während 41 und 6.67% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VWAVW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VWAVW-Aktien?
Bei einer Investition in Visionwave Holdings, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0700 - 0.7125 und der aktuelle Kurs 0.4800 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 140.00% und 380.00%, bevor sie Orders zu 0.4800 oder 0.4830 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VWAVW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Visionwave Holdings, Inc.?
Der höchste Kurs von Visionwave Holdings, Inc. (VWAVW) im vergangenen Jahr lag bei 0.7125. Innerhalb von 0.0700 - 0.7125 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.4461 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Visionwave Holdings, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Visionwave Holdings, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Visionwave Holdings, Inc. (VWAVW) im Laufe des Jahres betrug 0.0700. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.4800 und der Spanne 0.0700 - 0.7125 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VWAVW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VWAVW statt?
Visionwave Holdings, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.4461 und 380.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.4461
- Eröffnung
- 0.4500
- Bid
- 0.4800
- Ask
- 0.4830
- Tief
- 0.4500
- Hoch
- 0.5200
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- 7.60%
- Monatsänderung
- 140.00%
- 6-Monatsänderung
- 380.00%
- Jahresänderung
- 380.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4