Devises / TFIN-P
TFIN-P

21.6000 USD 0.4100 (1.86%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TFIN-P a changé de -1.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.5200 et à un maximum de 22.1000.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
21.5200 22.1000
Range Annuel
21.5200 22.6500
Clôture Précédente
22.0100
Ouverture
21.7500
Bid
21.6000
Ask
21.6030
Plus Bas
21.5200
Plus Haut
22.1000
Volume
42
Changement quotidien
-1.86%
Changement Mensuel
-1.62%
Changement à 6 Mois
-3.13%
Changement Annuel
-3.13%
20 septembre, samedi