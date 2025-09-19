KurseKategorien
Währungen / TFIN-P
Zurück zum Aktien

TFIN-P

22.0100 USD 0.1900 (0.87%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TFIN-P hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.9000 bis zu einem Hoch von 22.1200 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
21.9000 22.1200
Jahresspanne
21.5200 22.6500
Vorheriger Schlusskurs
21.8200
Eröffnung
21.9000
Bid
22.0100
Ask
22.0130
Tief
21.9000
Hoch
22.1200
Volumen
4
Tagesänderung
0.87%
Monatsänderung
0.25%
6-Monatsänderung
-1.29%
Jahresänderung
-1.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K