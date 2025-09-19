Währungen / TFIN-P
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TFIN-P
22.0100 USD 0.1900 (0.87%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TFIN-P hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.9000 bis zu einem Hoch von 22.1200 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.9000 22.1200
Jahresspanne
21.5200 22.6500
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.8200
- Eröffnung
- 21.9000
- Bid
- 22.0100
- Ask
- 22.0130
- Tief
- 21.9000
- Hoch
- 22.1200
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.87%
- Monatsänderung
- 0.25%
- 6-Monatsänderung
- -1.29%
- Jahresänderung
- -1.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K