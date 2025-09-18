Moedas / TFIN-P
TFIN-P
21.8200 USD 0.2600 (1.21%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TFIN-P para hoje mudou para 1.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.5200 e o mais alto foi 22.1900.
Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
21.5200 22.1900
Faixa anual
21.5200 22.6500
- Fechamento anterior
- 21.5600
- Open
- 21.5750
- Bid
- 21.8200
- Ask
- 21.8230
- Low
- 21.5200
- High
- 22.1900
- Volume
- 18
- Mudança diária
- 1.21%
- Mudança mensal
- -0.61%
- Mudança de 6 meses
- -2.14%
- Mudança anual
- -2.14%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh