Valute / TFIN-P
TFIN-P

21.6000 USD 0.4100 (1.86%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TFIN-P ha avuto una variazione del -1.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.5200 e ad un massimo di 22.1000.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
21.5200 22.1000
Intervallo Annuale
21.5200 22.6500
Chiusura Precedente
22.0100
Apertura
21.7500
Bid
21.6000
Ask
21.6030
Minimo
21.5200
Massimo
22.1000
Volume
42
Variazione giornaliera
-1.86%
Variazione Mensile
-1.62%
Variazione Semestrale
-3.13%
Variazione Annuale
-3.13%
20 settembre, sabato