TFC-PR: Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi
Le taux de change de TFC-PR a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.40 et à un maximum de 20.55.
Suivez la dynamique Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TFC-PR aujourd'hui ?
L'action Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi est cotée à 20.45 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 20.45 et son volume d'échange a atteint 121. Le graphique en temps réel du cours de TFC-PR présente ces mises à jour.
L'action Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi verse-t-elle des dividendes ?
Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi est actuellement valorisé à 20.45. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.49% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TFC-PR.
Comment acheter des actions TFC-PR ?
Vous pouvez acheter des actions Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi au cours actuel de 20.45. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.45 ou de 20.75, le 121 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TFC-PR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TFC-PR ?
Investir dans Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi implique de prendre en compte la fourchette annuelle 18.44 - 20.99 et le prix actuel 20.45. Beaucoup comparent 4.34% et 8.49% avant de passer des ordres à 20.45 ou 20.75. Consultez le graphique du cours de TFC-PR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action TRUIST FINANCIAL CORP ?
Le cours le plus élevé de TRUIST FINANCIAL CORP l'année dernière était 20.99. Au cours de 18.44 - 20.99, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.45 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action TRUIST FINANCIAL CORP ?
Le cours le plus bas de TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PR) sur l'année a été 18.44. Sa comparaison avec 20.45 et 18.44 - 20.99 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TFC-PR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TFC-PR a-t-elle été divisée ?
Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.45 et 8.49% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 20.45
- Ouverture
- 20.45
- Bid
- 20.45
- Ask
- 20.75
- Plus Bas
- 20.40
- Plus Haut
- 20.55
- Volume
- 121
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 4.34%
- Changement à 6 Mois
- 8.49%
- Changement Annuel
- 8.49%
