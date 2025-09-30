KurseKategorien
TFC-PR: Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi

20.45 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TFC-PR hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.40 bis zu einem Hoch von 20.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von TFC-PR heute?

Die Aktie von Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi (TFC-PR) notiert heute bei 20.45. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.45 und das Handelsvolumen erreichte 121. Das Live-Chart von TFC-PR zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie TFC-PR Dividenden?

Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi wird derzeit mit 20.45 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.49% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TFC-PR zu verfolgen.

Wie kaufe ich TFC-PR-Aktien?

Sie können Aktien von Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi (TFC-PR) zum aktuellen Kurs von 20.45 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.45 oder 20.75 platziert, während 121 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TFC-PR auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in TFC-PR-Aktien?

Bei einer Investition in Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi müssen die jährliche Spanne 18.44 - 20.99 und der aktuelle Kurs 20.45 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.34% und 8.49%, bevor sie Orders zu 20.45 oder 20.75 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TFC-PR.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TRUIST FINANCIAL CORP?

Der höchste Kurs von TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PR) im vergangenen Jahr lag bei 20.99. Innerhalb von 18.44 - 20.99 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.45 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TRUIST FINANCIAL CORP?

Der niedrigste Kurs von TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PR) im Laufe des Jahres betrug 18.44. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.45 und der Spanne 18.44 - 20.99 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TFC-PR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von TFC-PR statt?

Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.45 und 8.49% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
20.40 20.55
Jahresspanne
18.44 20.99
Vorheriger Schlusskurs
20.45
Eröffnung
20.45
Bid
20.45
Ask
20.75
Tief
20.40
Hoch
20.55
Volumen
121
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
4.34%
6-Monatsänderung
8.49%
Jahresänderung
8.49%
