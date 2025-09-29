クォートセクション
通貨 / TFC-PR
TFC-PR: Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi

20.45 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TFC-PRの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり20.40の安値と20.55の高値で取引されました。

Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

TFC-PR株の現在の価格は？

Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representiの株価は本日20.45です。0.00%内で取引され、前日の終値は20.45、取引量は121に達しました。TFC-PRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representiの株は配当を出しますか？

Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representiの現在の価格は20.45です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.49%やUSDにも注目します。TFC-PRの動きはライブチャートで確認できます。

TFC-PR株を買う方法は？

Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representiの株は現在20.45で購入可能です。注文は通常20.45または20.75付近で行われ、121や0.00%が市場の動きを示します。TFC-PRの最新情報はライブチャートで確認できます。

TFC-PR株に投資する方法は？

Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representiへの投資では、年間の値幅18.44 - 20.99と現在の20.45を考慮します。注文は多くの場合20.45や20.75で行われる前に、4.34%や8.49%と比較されます。TFC-PRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

TRUIST FINANCIAL CORPの株の最高値は？

TRUIST FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は20.99でした。18.44 - 20.99内で株価は大きく変動し、20.45と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representiのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

TRUIST FINANCIAL CORPの株の最低値は？

TRUIST FINANCIAL CORP(TFC-PR)の年間最安値は18.44でした。現在の20.45や18.44 - 20.99と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TFC-PRの動きはライブチャートで確認できます。

TFC-PRの株式分割はいつ行われましたか？

Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representiは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.45、8.49%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.40 20.55
1年のレンジ
18.44 20.99
以前の終値
20.45
始値
20.45
買値
20.45
買値
20.75
安値
20.40
高値
20.55
出来高
121
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
4.34%
6ヶ月の変化
8.49%
1年の変化
8.49%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待