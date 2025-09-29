Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representiの現在の価格は20.45です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.49%やUSDにも注目します。TFC-PRの動きはライブチャートで確認できます。

TRUIST FINANCIAL CORPの株の最低値は？

TRUIST FINANCIAL CORP(TFC-PR)の年間最安値は18.44でした。現在の20.45や18.44 - 20.99と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TFC-PRの動きはライブチャートで確認できます。