TFC-PR: Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi
A taxa do TFC-PR para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.40 e o mais alto foi 20.55.
Veja a dinâmica do par de moedas Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TFC-PR hoje?
Hoje Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi (TFC-PR) está avaliado em 20.45. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 20.45, e o volume de negociação atingiu 121. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TFC-PR em tempo real.
As ações de Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi pagam dividendos?
Atualmente Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi está avaliado em 20.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.49% e USD. Monitore os movimentos de TFC-PR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TFC-PR?
Você pode comprar ações de Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi (TFC-PR) pelo preço atual 20.45. Ordens geralmente são executadas perto de 20.45 ou 20.75, enquanto 121 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TFC-PR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TFC-PR?
Investir em Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi envolve considerar a faixa anual 18.44 - 20.99 e o preço atual 20.45. Muitos comparam 4.34% e 8.49% antes de enviar ordens em 20.45 ou 20.75. Estude as mudanças diárias de preço de TFC-PR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações TRUIST FINANCIAL CORP?
O maior preço de TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PR) no último ano foi 20.99. As ações oscilaram bastante dentro de 18.44 - 20.99, e a comparação com 20.45 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações TRUIST FINANCIAL CORP?
O menor preço de TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PR) no ano foi 18.44. A comparação com o preço atual 20.45 e 18.44 - 20.99 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TFC-PR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TFC-PR?
No passado Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.45 e 8.49% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.45
- Open
- 20.45
- Bid
- 20.45
- Ask
- 20.75
- Low
- 20.40
- High
- 20.55
- Volume
- 121
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 4.34%
- Mudança de 6 meses
- 8.49%
- Mudança anual
- 8.49%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4