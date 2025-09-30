CotaçõesSeções
TFC-PR
TFC-PR: Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi

20.45 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TFC-PR para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.40 e o mais alto foi 20.55.

Veja a dinâmica do par de moedas Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de TFC-PR hoje?

Hoje Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi (TFC-PR) está avaliado em 20.45. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 20.45, e o volume de negociação atingiu 121. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TFC-PR em tempo real.

As ações de Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi pagam dividendos?

Atualmente Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi está avaliado em 20.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.49% e USD. Monitore os movimentos de TFC-PR no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de TFC-PR?

Você pode comprar ações de Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi (TFC-PR) pelo preço atual 20.45. Ordens geralmente são executadas perto de 20.45 ou 20.75, enquanto 121 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TFC-PR no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de TFC-PR?

Investir em Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi envolve considerar a faixa anual 18.44 - 20.99 e o preço atual 20.45. Muitos comparam 4.34% e 8.49% antes de enviar ordens em 20.45 ou 20.75. Estude as mudanças diárias de preço de TFC-PR no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações TRUIST FINANCIAL CORP?

O maior preço de TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PR) no último ano foi 20.99. As ações oscilaram bastante dentro de 18.44 - 20.99, e a comparação com 20.45 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações TRUIST FINANCIAL CORP?

O menor preço de TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PR) no ano foi 18.44. A comparação com o preço atual 20.45 e 18.44 - 20.99 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TFC-PR em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de TFC-PR?

No passado Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.45 e 8.49% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.40 20.55
Faixa anual
18.44 20.99
Fechamento anterior
20.45
Open
20.45
Bid
20.45
Ask
20.75
Low
20.40
High
20.55
Volume
121
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
4.34%
Mudança de 6 meses
8.49%
Mudança anual
8.49%
