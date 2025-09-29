TFC-PR股票今天的价格是多少？ Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi股票今天的定价为20.45。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为20.45，交易量达到121。TFC-PR的实时价格图表显示了这些更新。

Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi股票是否支付股息？ Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi目前的价值为20.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.49%和USD。实时查看图表以跟踪TFC-PR走势。

如何购买TFC-PR股票？ 您可以以20.45的当前价格购买Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi股票。订单通常设置在20.45或20.75附近，而121和0.00%显示市场活动。立即关注TFC-PR的实时图表更新。

如何投资TFC-PR股票？ 投资Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi需要考虑年度范围18.44 - 20.99和当前价格20.45。许多人在以20.45或20.75下订单之前，会比较4.34%和。实时查看TFC-PR价格图表，了解每日变化。

TRUIST FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，TRUIST FINANCIAL CORP的最高价格是20.99。在18.44 - 20.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi的绩效。

TRUIST FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？ TRUIST FINANCIAL CORP（TFC-PR）的最低价格为18.44。将其与当前的20.45和18.44 - 20.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFC-PR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。