货币 / TFC-PR
TFC-PR: Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi

20.45 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TFC-PR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点20.40和高点20.55进行交易。

关注Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

TFC-PR股票今天的价格是多少？

Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi股票今天的定价为20.45。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为20.45，交易量达到121。TFC-PR的实时价格图表显示了这些更新。

Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi股票是否支付股息？

Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi目前的价值为20.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.49%和USD。实时查看图表以跟踪TFC-PR走势。

如何购买TFC-PR股票？

您可以以20.45的当前价格购买Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi股票。订单通常设置在20.45或20.75附近，而121和0.00%显示市场活动。立即关注TFC-PR的实时图表更新。

如何投资TFC-PR股票？

投资Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi需要考虑年度范围18.44 - 20.99和当前价格20.45。许多人在以20.45或20.75下订单之前，会比较4.34%和。实时查看TFC-PR价格图表，了解每日变化。

TRUIST FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TRUIST FINANCIAL CORP的最高价格是20.99。在18.44 - 20.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi的绩效。

TRUIST FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？

TRUIST FINANCIAL CORP（TFC-PR）的最低价格为18.44。将其与当前的20.45和18.44 - 20.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFC-PR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TFC-PR股票是什么时候拆分的？

Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.45和8.49%中可见。

日范围
20.40 20.55
年范围
18.44 20.99
前一天收盘价
20.45
开盘价
20.45
卖价
20.45
买价
20.75
最低价
20.40
最高价
20.55
交易量
121
日变化
0.00%
月变化
4.34%
6个月变化
8.49%
年变化
8.49%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值