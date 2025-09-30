QuotazioniSezioni
Valute / TFC-PR
TFC-PR: Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi

20.45 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TFC-PR ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.40 e ad un massimo di 20.55.

Segui le dinamiche di Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni TFC-PR oggi?

Oggi le azioni Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi sono prezzate a 20.45. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 20.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 121. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TFC-PR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi pagano dividendi?

Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi è attualmente valutato a 20.45. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.49% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TFC-PR.

Come acquistare azioni TFC-PR?

Puoi acquistare azioni Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi al prezzo attuale di 20.45. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.45 o 20.75, mentre 121 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TFC-PR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni TFC-PR?

Investire in Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi implica considerare l'intervallo annuale 18.44 - 20.99 e il prezzo attuale 20.45. Molti confrontano 4.34% e 8.49% prima di effettuare ordini su 20.45 o 20.75. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TFC-PR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni TRUIST FINANCIAL CORP?

Il prezzo massimo di TRUIST FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 20.99. All'interno di 18.44 - 20.99, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TRUIST FINANCIAL CORP?

Il prezzo più basso di TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PR) nel corso dell'anno è stato 18.44. Confrontandolo con gli attuali 20.45 e 18.44 - 20.99 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TFC-PR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TFC-PR?

Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.45 e 8.49%.

Intervallo Giornaliero
20.40 20.55
Intervallo Annuale
18.44 20.99
Chiusura Precedente
20.45
Apertura
20.45
Bid
20.45
Ask
20.75
Minimo
20.40
Massimo
20.55
Volume
121
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
4.34%
Variazione Semestrale
8.49%
Variazione Annuale
8.49%
