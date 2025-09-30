- Panoramica
TFC-PR: Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi
Il tasso di cambio TFC-PR ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.40 e ad un massimo di 20.55.
Segui le dinamiche di Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TFC-PR oggi?
Oggi le azioni Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi sono prezzate a 20.45. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 20.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 121. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TFC-PR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi pagano dividendi?
Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi è attualmente valutato a 20.45. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.49% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TFC-PR.
Come acquistare azioni TFC-PR?
Puoi acquistare azioni Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi al prezzo attuale di 20.45. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.45 o 20.75, mentre 121 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TFC-PR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TFC-PR?
Investire in Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi implica considerare l'intervallo annuale 18.44 - 20.99 e il prezzo attuale 20.45. Molti confrontano 4.34% e 8.49% prima di effettuare ordini su 20.45 o 20.75. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TFC-PR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni TRUIST FINANCIAL CORP?
Il prezzo massimo di TRUIST FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 20.99. All'interno di 18.44 - 20.99, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TRUIST FINANCIAL CORP?
Il prezzo più basso di TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PR) nel corso dell'anno è stato 18.44. Confrontandolo con gli attuali 20.45 e 18.44 - 20.99 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TFC-PR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TFC-PR?
Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.45 e 8.49%.
- Chiusura Precedente
- 20.45
- Apertura
- 20.45
- Bid
- 20.45
- Ask
- 20.75
- Minimo
- 20.40
- Massimo
- 20.55
- Volume
- 121
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 4.34%
- Variazione Semestrale
- 8.49%
- Variazione Annuale
- 8.49%
