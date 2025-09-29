- Обзор рынка
TFC-PR: Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi
Курс TFC-PR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.40, а максимальная — 20.55.
Следите за динамикой Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TFC-PR сегодня?
Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi (TFC-PR) сегодня оценивается на уровне 20.45. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 20.45, а торговый объем достиг 121. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TFC-PR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi?
Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi в настоящее время оценивается в 20.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.49% и USD. Отслеживайте движения TFC-PR на графике в реальном времени.
Как купить акции TFC-PR?
Вы можете купить акции Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi (TFC-PR) по текущей цене 20.45. Ордера обычно размещаются около 20.45 или 20.75, тогда как 121 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TFC-PR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TFC-PR?
Инвестирование в Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi предполагает учет годового диапазона 18.44 - 20.99 и текущей цены 20.45. Многие сравнивают 4.34% и 8.49% перед размещением ордеров на 20.45 или 20.75. Изучайте ежедневные изменения цены TFC-PR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TRUIST FINANCIAL CORP?
Самая высокая цена TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PR) за последний год составила 20.99. Акции заметно колебались в пределах 18.44 - 20.99, сравнение с 20.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TRUIST FINANCIAL CORP?
Самая низкая цена TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PR) за год составила 18.44. Сравнение с текущими 20.45 и 18.44 - 20.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TFC-PR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TFC-PR?
В прошлом Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.45 и 8.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.45
- Open
- 20.45
- Bid
- 20.45
- Ask
- 20.75
- Low
- 20.40
- High
- 20.55
- Объем
- 121
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 4.34%
- 6-месячное изменение
- 8.49%
- Годовое изменение
- 8.49%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%