TFC-PR: Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi

20.45 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TFC-PR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.40, а максимальная — 20.55.

Следите за динамикой Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TFC-PR сегодня?

Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi (TFC-PR) сегодня оценивается на уровне 20.45. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 20.45, а торговый объем достиг 121. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TFC-PR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi?

Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi в настоящее время оценивается в 20.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.49% и USD. Отслеживайте движения TFC-PR на графике в реальном времени.

Как купить акции TFC-PR?

Вы можете купить акции Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi (TFC-PR) по текущей цене 20.45. Ордера обычно размещаются около 20.45 или 20.75, тогда как 121 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TFC-PR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TFC-PR?

Инвестирование в Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi предполагает учет годового диапазона 18.44 - 20.99 и текущей цены 20.45. Многие сравнивают 4.34% и 8.49% перед размещением ордеров на 20.45 или 20.75. Изучайте ежедневные изменения цены TFC-PR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TRUIST FINANCIAL CORP?

Самая высокая цена TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PR) за последний год составила 20.99. Акции заметно колебались в пределах 18.44 - 20.99, сравнение с 20.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TRUIST FINANCIAL CORP?

Самая низкая цена TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PR) за год составила 18.44. Сравнение с текущими 20.45 и 18.44 - 20.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TFC-PR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TFC-PR?

В прошлом Truist Financial Corporation Depositary Shares, each representi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.45 и 8.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.40 20.55
Годовой диапазон
18.44 20.99
Предыдущее закрытие
20.45
Open
20.45
Bid
20.45
Ask
20.75
Low
20.40
High
20.55
Объем
121
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
4.34%
6-месячное изменение
8.49%
Годовое изменение
8.49%
