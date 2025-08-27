CotationsSections
144.76 USD 1.10 (0.75%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de INSM a changé de -0.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 142.88 et à un maximum de 146.37.

Suivez la dynamique Insmed Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
142.88 146.37
Range Annuel
60.40 149.08
Clôture Précédente
145.86
Ouverture
145.51
Bid
144.76
Ask
145.06
Plus Bas
142.88
Plus Haut
146.37
Volume
4.033 K
Changement quotidien
-0.75%
Changement Mensuel
2.30%
Changement à 6 Mois
91.81%
Changement Annuel
98.52%
