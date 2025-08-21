クォートセクション
通貨 / INSM
株に戻る

INSM: Insmed Incorporated

145.86 USD 1.08 (0.75%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

INSMの今日の為替レートは、0.75%変化しました。日中、通貨は1あたり143.82の安値と146.50の高値で取引されました。

Insmed Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INSM News

1日のレンジ
143.82 146.50
1年のレンジ
60.40 149.08
以前の終値
144.78
始値
144.76
買値
145.86
買値
146.16
安値
143.82
高値
146.50
出来高
3.431 K
1日の変化
0.75%
1ヶ月の変化
3.08%
6ヶ月の変化
93.27%
1年の変化
100.03%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K