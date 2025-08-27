Valute / INSM
INSM: Insmed Incorporated
144.76 USD 1.10 (0.75%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INSM ha avuto una variazione del -0.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 142.88 e ad un massimo di 146.37.
Segui le dinamiche di Insmed Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
142.88 146.37
Intervallo Annuale
60.40 149.08
- Chiusura Precedente
- 145.86
- Apertura
- 145.51
- Bid
- 144.76
- Ask
- 145.06
- Minimo
- 142.88
- Massimo
- 146.37
- Volume
- 4.033 K
- Variazione giornaliera
- -0.75%
- Variazione Mensile
- 2.30%
- Variazione Semestrale
- 91.81%
- Variazione Annuale
- 98.52%
20 settembre, sabato