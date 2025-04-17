Devises / AGNCN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AGNCN: AGNC Investment Corp - Depositary Shares Each Representing a 1/
25.78 USD 0.12 (0.46%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AGNCN a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.77 et à un maximum de 25.90.
Suivez la dynamique AGNC Investment Corp - Depositary Shares Each Representing a 1/. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGNCN Nouvelles
- Preferreds Weekly Review: AGNC Follows NLY With A Fixed-Rate Offering
- AGNC: Forget The Common Shares. Buy The Preferreds (NASDAQ:AGNC)
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Preferreds Weekly Review: Agency mREITs Deliver Earnings
- Behind The (Revised) Curve
- AGNC Investment Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AGNC)
- AGNC Investment Corp. (AGNC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AGNC Investment Corp.: The More It Drops, The More The Company Sells (NASDAQ:AGNC)
- Ares Commercial: Are The Distribution Cuts Over? (NYSE:ACRE)
- Trade War Redux
- AGNC: Mirror, Mirror On The Wall, Who's The Biggest Seller Of All? (NASDAQ:AGNC)
- Undercovered Dozen: Nike, Star Bulk Carriers, Qualcomm And More
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- AGNC: Rising Mortgage Delinquencies And Agency Privatization Raise Concerns (NASDAQ:AGNC)
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- Ladder Capital: Buy This Investment-Grade REIT For Income (NYSE:LADR)
- Losers Of REIT Earnings Season
- AGNC Investment Corp. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AGNC)
- Powell On The Hot Seat
- AGNC Investment (AGNC): Sell As Stagflation Fears Threaten The 17.3% Dividend Yield?
- Warning: These REITs Are A Dumpster Fire In 2025
- Lock In The 9.8% Yield Of AGNC’s Preferred Stock Before It Decreases (NASDAQ:AGNCO)
Range quotidien
25.77 25.90
Range Annuel
23.63 26.50
- Clôture Précédente
- 25.90
- Ouverture
- 25.87
- Bid
- 25.78
- Ask
- 26.08
- Plus Bas
- 25.77
- Plus Haut
- 25.90
- Volume
- 116
- Changement quotidien
- -0.46%
- Changement Mensuel
- 0.70%
- Changement à 6 Mois
- 0.74%
- Changement Annuel
- 1.70%
20 septembre, samedi