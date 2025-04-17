КотировкиРазделы
AGNCN
AGNCN: AGNC Investment Corp - Depositary Shares Each Representing a 1/

25.99 USD 0.10 (0.39%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AGNCN за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.86, а максимальная — 26.04.

Следите за динамикой AGNC Investment Corp - Depositary Shares Each Representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
25.86 26.04
Годовой диапазон
23.63 26.50
Предыдущее закрытие
25.89
Open
25.95
Bid
25.99
Ask
26.29
Low
25.86
High
26.04
Объем
40
Дневное изменение
0.39%
Месячное изменение
1.52%
6-месячное изменение
1.56%
Годовое изменение
2.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.