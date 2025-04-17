통화 / AGNCN
AGNCN: AGNC Investment Corp - Depositary Shares Each Representing a 1/
25.78 USD 0.12 (0.46%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AGNCN 환율이 오늘 -0.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.77이고 고가는 25.90이었습니다.
AGNC Investment Corp - Depositary Shares Each Representing a 1/ 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
25.77 25.90
년간 변동
23.63 26.50
- 이전 종가
- 25.90
- 시가
- 25.87
- Bid
- 25.78
- Ask
- 26.08
- 저가
- 25.77
- 고가
- 25.90
- 볼륨
- 116
- 일일 변동
- -0.46%
- 월 변동
- 0.70%
- 6개월 변동
- 0.74%
- 년간 변동율
- 1.70%
