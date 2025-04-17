KurseKategorien
Währungen / AGNCN
Zurück zum Aktien

AGNCN: AGNC Investment Corp - Depositary Shares Each Representing a 1/

25.90 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AGNCN hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.80 bis zu einem Hoch von 25.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die AGNC Investment Corp - Depositary Shares Each Representing a 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGNCN News

Tagesspanne
25.80 25.99
Jahresspanne
23.63 26.50
Vorheriger Schlusskurs
25.90
Eröffnung
25.84
Bid
25.90
Ask
26.20
Tief
25.80
Hoch
25.99
Volumen
105
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
1.17%
6-Monatsänderung
1.21%
Jahresänderung
2.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K