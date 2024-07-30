SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Portfolio
Zheng Zhi Yuan

Portfolio

Zheng Zhi Yuan
0 avis
Fiabilité
160 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 66%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 185
Bénéfice trades:
761 (64.21%)
Perte trades:
424 (35.78%)
Meilleure transaction:
108.66 USD
Pire transaction:
-32.56 USD
Bénéfice brut:
1 619.51 USD (174 826 pips)
Perte brute:
-1 204.74 USD (122 782 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (15.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
115.68 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
37.89%
Charge de dépôt maximale:
128.96%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
2.96
Longs trades:
477 (40.25%)
Courts trades:
708 (59.75%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
0.35 USD
Bénéfice moyen:
2.13 USD
Perte moyenne:
-2.84 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-20.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-88.15 USD (9)
Croissance mensuelle:
10.04%
Prévision annuelle:
121.79%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.69 USD
Maximal:
140.04 USD (19.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.93% (119.52 USD)
Par fonds propres:
42.40% (362.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 222
USDJPY 72
EURUSD 71
AUDCAD 53
EURGBP 50
CADJPY 49
NZDUSD 48
AUDUSD 48
EURJPY 45
EURAUD 44
AUDNZD 42
GBPUSD 41
AUDJPY 37
GBPJPY 37
NZDCAD 35
EURCHF 33
EURCAD 32
USDCHF 30
NZDJPY 29
AUDCHF 25
CHFJPY 24
EURNZD 23
NZDCHF 20
GBPAUD 19
USDCAD 19
GBPNZD 13
CADCHF 9
GBPCAD 8
GBPCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 31
USDJPY 60
EURUSD 99
AUDCAD 28
EURGBP -2
CADJPY 4
NZDUSD -17
AUDUSD -16
EURJPY 1
EURAUD 65
AUDNZD 18
GBPUSD 22
AUDJPY 54
GBPJPY 31
NZDCAD -15
EURCHF 2
EURCAD 24
USDCHF -5
NZDJPY 21
AUDCHF -18
CHFJPY 23
EURNZD 38
NZDCHF -1
GBPAUD -42
USDCAD -7
GBPNZD 6
CADCHF 1
GBPCAD 12
GBPCHF -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.6K
USDJPY 9.5K
EURUSD 7.2K
AUDCAD 3.1K
EURGBP -230
CADJPY -797
NZDUSD -1.9K
AUDUSD -1K
EURJPY 845
EURAUD 6.3K
AUDNZD 2.5K
GBPUSD 1K
AUDJPY 6.2K
GBPJPY 3.9K
NZDCAD 125
EURCHF 295
EURCAD 3.3K
USDCHF -313
NZDJPY 2.1K
AUDCHF -1.5K
CHFJPY 3.2K
EURNZD 5.7K
NZDCHF -245
GBPAUD -5.5K
USDCAD -236
GBPNZD 1.3K
CADCHF 133
GBPCAD 1.7K
GBPCHF -171
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +108.66 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +15.04 USD
Perte consécutive maximale: -20.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.32 × 5409
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.19 × 58
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
16 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.23 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.17 03:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.23 19:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.28% of days out of 719 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Portfolio
30 USD par mois
66%
0
0
USD
1.1K
USD
160
99%
1 185
64%
38%
1.34
0.35
USD
42%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.