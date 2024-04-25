SignauxSections
Fabiano Aparecido Cavaiiari

FC

Fabiano Aparecido Cavaiiari
0 avis
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -9%
Tickmill-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 709
Bénéfice trades:
1 523 (89.11%)
Perte trades:
186 (10.88%)
Meilleure transaction:
391.20 USD
Pire transaction:
-2 554.95 USD
Bénéfice brut:
25 218.34 USD (2 911 058 pips)
Perte brute:
-37 850.95 USD (2 251 283 pips)
Gains consécutifs maximales:
67 (1 004.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 011.96 USD (57)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
44.02%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
-0.44
Longs trades:
1 175 (68.75%)
Courts trades:
534 (31.25%)
Facteur de profit:
0.67
Rendement attendu:
-7.39 USD
Bénéfice moyen:
16.56 USD
Perte moyenne:
-203.50 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-10 174.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-10 174.40 USD (19)
Croissance mensuelle:
1.83%
Prévision annuelle:
22.20%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16 930.80 USD
Maximal:
28 492.55 USD (242.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.51% (28 492.55 USD)
Par fonds propres:
58.66% (28 863.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDBRL 634
XAUUSD 527
NZDCHF 83
USDJPY 25
GBPZAR 24
AUDCHF 22
CHFJPY 19
GBPJPY 19
GBPCAD 19
CADCHF 18
EURJPY 18
USDCHF 17
USDZAR 17
CADJPY 16
EURUSD 16
EURCAD 16
USDMXN 15
GBPAUD 15
GBPNZD 14
EURZAR 13
NZDUSD 13
EURNZD 13
NZDCAD 11
GBPUSD 11
EURGBP 11
NZDJPY 10
USDCAD 10
EURCHF 9
AUDCAD 8
DE40 8
AUS200 8
EURAUD 8
AUDUSD 7
AUDJPY 7
GBPCHF 7
US500 6
USDPLN 4
US30 4
AUDNZD 4
USTEC 2
UK100 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDBRL -18K
XAUUSD 5.3K
NZDCHF -531
USDJPY -33
GBPZAR 169
AUDCHF -10
CHFJPY 8
GBPJPY 107
GBPCAD -54
CADCHF -106
EURJPY 92
USDCHF -21
USDZAR 96
CADJPY 52
EURUSD 80
EURCAD 102
USDMXN 68
GBPAUD -33
GBPNZD 15
EURZAR 86
NZDUSD 41
EURNZD 8
NZDCAD 23
GBPUSD 45
EURGBP 28
NZDJPY 7
USDCAD 39
EURCHF 37
AUDCAD -3
DE40 13
AUS200 39
EURAUD 24
AUDUSD 26
AUDJPY 30
GBPCHF 46
US500 16
USDPLN 23
US30 -3
AUDNZD 9
USTEC 4
UK100 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDBRL -788K
XAUUSD 502K
NZDCHF -20K
USDJPY 13K
GBPZAR 312K
AUDCHF -1.4K
CHFJPY 3.6K
GBPJPY 17K
GBPCAD -4.4K
CADCHF -9.4K
EURJPY 14K
USDCHF -1.9K
USDZAR 172K
CADJPY 9.1K
EURUSD 6.2K
EURCAD 15K
USDMXN 149K
GBPAUD -3.9K
GBPNZD 4.4K
EURZAR 147K
NZDUSD 4.4K
EURNZD 1K
NZDCAD 3.4K
GBPUSD 4.6K
EURGBP 3.1K
NZDJPY 945
USDCAD 6.4K
EURCHF 2.7K
AUDCAD 1.6K
DE40 47K
AUS200 7.5K
EURAUD 4.2K
AUDUSD 2.6K
AUDJPY 4.7K
GBPCHF 3.2K
US500 922
USDPLN 9.3K
US30 -26K
AUDNZD 1.8K
USTEC 39K
UK100 219
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +391.20 USD
Pire transaction: -2 555 USD
Gains consécutifs maximales: 57
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +1 004.55 USD
Perte consécutive maximale: -10 174.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.07 × 29
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 163
VTMarkets-Live
0.54 × 385
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
OxSecurities-Live
0.85 × 13
CapitalPointTrading-MT5-4
0.88 × 17
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 188
Hankotrade-Live
1.20 × 5
itexsys-Platform
1.25 × 16
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
StriforSVG-Live
1.32 × 60
89 plus...
Conta FX
Aucun avis
2025.02.28 17:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.28 17:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 18:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 16:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 14:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 12:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 18:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 16:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 13:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 13:04
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.94% of days out of 427 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 14:53
A large drawdown may occur on the account again
2024.11.27 18:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.06 14:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.06 13:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.04 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FC
30 USD par mois
-9%
0
0
USD
20K
USD
94
0%
1 709
89%
100%
0.66
-7.39
USD
59%
1:200
