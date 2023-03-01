La méthodologie et la logique derrière cet indicateur Magic Brics mt4 sont basées sur les principes du suivi des tendances et du trading d'action sur les prix. L'indicateur Magic Brics est un type de technique de cartographie qui représente les mouvements de prix à l'aide de blocs d'ordres plutôt que dans le temps. Chaque bloc d'ordres est formé sur la base d'un mouvement de prix spécifié, connu sous le nom de taille de l'ordre, et est soit coloré en haussier (vert) soit en baissier (rouge) selon la direction du mouvement des prix. L'indicateur utilise 3 algorithmes secrets pour calculer chaque bloc de commande et filtrer les bruits inutiles dans les graphiques. Cette approche est basée sur l'idée que les tendances ont tendance à continuer dans la même direction pendant un certain temps avant de s'inverser. En attendant qu'un certain nombre de blocs d'ordres se forment dans une certaine direction, l'indicateur tente de capturer ces tendances et d'éviter les fausses évasions et les faux pas. L'indicateur comprend également une fonctionnalité d'alerte par e-mail pour fournir des alertes visuelles et auditives supplémentaires lorsqu'un signal est généré / ouvert ou fermé. Dans l'ensemble, la méthodologie et la logique derrière cet indicateur sont assez simples et reposent sur une combinaison de principes de suivi des tendances et d'action des prix. Cependant, comme pour toute stratégie ou indicateur de trading, il doit être soigneusement testé et évalué avant d'être utilisé dans le trading en direct. Fonctionne sur tous les actifs toutes les périodes de m1 à hebdomadaire mais mon préféré qui convient à mon type de trading, mon style et ma mentalité est H1 en utilisant les paramètres Algo de 25 à 50 dépendent de l'actif et de la volatilité Le bloc/boîte d'ordre vert signale une tendance haussière et le bloc/boîte d'ordre rouge signale une direction baissière. L'indicateur de briques magiques est basé sur une analyse technique et il ne se repeint pas une fois qu'un signal est généré. CARACTÉRISTIQUES Toutes tranches horaires prises en charge M1 - M30 , S1 - J1 / S1 Aucun repeindre Tous les actifs négociables (y compris les indices de devises AUD, EUR, NZD, etc.) Les ensembles sont fournis et les graphiques actuels Nombre limité d'acheteurs Démo gratuite disponible au téléchargement Pas basé sur le temps mais sur le mouvement des prix (ce qui est très important) Très précise Basé sur une analyse logique et technique Très facile à utiliser MEILLEUR CADRE AVEC LE MARCHÉ ACTUEL / LA PLUPART DES MARCHÉS

Les paramètres de calcul d'Algo peuvent être modifiés facilement à tout moment pour s'adapter au mieux aux conditions du marché. jouez autour de la taille des barres de 20 à 40 pour la période h1 à h4, veuillez noter que ce ne sont pas les valeurs par défaut ou pour dire qu'ils sont les meilleurs mais que le marché actuel est en ligne avec ceux-ci, vous devrez peut-être continuer à vous ajuster de temps en temps pour obtenir des signaux d'entrée de tireur d'élite et assurez-vous de gérer les échanges Mes paramètres actuels sur mes graphiques que j'utilise : eurjpy h4 & eurusd h4 & gbpusd h4= => taille de barre 40 gbpaud h1 & gbpchf h1 & gbpcad h1 => taille de barre 25 - 40 audusd h4 = 25 , xauusd h1 = 25 à 45, L'indice Eur / Usd / Gbp / Nzd / Aud définit le calcul de l'algo sur 10 pour les autres courtiers, définissez-le sur 2, vous verrez lequel a le plus de sens / le moins de bruit / le moins de côté. (Une stratégie simple - Il y a tellement de façons d'essayer cet indicateur, chargez-le directement sur un actif et il analysera pour vous, ou essayez ceci sur des indices, par exemple en négociant EurAud si vous voulez trader l'EURAUD - vous le chargez sur l'indice EUR si l'EUR est faible =boîte rouge et le chargez sur l'indice AUD -si l'AUD est =vert -VOUS VOULEZ VENDRE SUR L'EURAUD ) confirmation supplémentaire

chargez-le sur NZD, si l'OR, le NZD et l'AUD sont forts - Alors l'EUR et l'USD sont faibles, c'est même un échange à forte probabilité en raison de la forte corrélation entre l'OR, le NZD et l'AUD par rapport à l'EUR et l'USD - beaucoup de gens pensent que l'EURUSD ne bouge pas beaucoup, ce qui est vrai à cause de cette corrélation positive par rapport à l'EURAUD qui bouge fortement. Qu'est-ce que cet outil Cet indicateur s'adresse aux traders qui recherchent une stratégie efficace et simple. Les traders débutants ne doivent pas négocier en dessous de M15 car il est bruyant et latéral la plupart du temps. Je recommande les graphiques H1 et H4 et joue autour du calcul d'algo 20 à 50 sur ces délais. L'indicateur est un système commercial non repeint et de haute précision. Il s'agit d'un système de tendance, mais vous pouvez définir des délais ou une taille de boîte plus élevés pour filtrer certains marchés de bruit latéral. Cet indicateur n'est pas une stratégie de trading complète, ni un indicateur toujours dans le marché. le commerçant doit gérer et sortir des transactions en fonction de son meilleur jugement



