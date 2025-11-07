ChrisFX AutoBot
- Utilitaires
- Christophe Jean Longue
- Version: 1.3
- Mise à jour: 7 novembre 2025
- Activations: 5
ChrisFX AUTOBOT est un Expert Advisor semi-automatique conçu pour les traders actifs qui veulent garder le contrôle tout en profitant d’une gestion automatisée du risque.
Il intègre un système de BreakEven automatique, une clôture partielle intelligente
Fonctionnalités principales
-
Boutons BUY / SELL directement sur le graphique
-
BreakEven automatique après X points (configurable)
-
Clôture partielle automatique (par défaut 50%)
-
Gestion du lot automatique (normalisation selon le broker)
-
Compatible avec tous les symboles et timeframes
-
Interface moderne avec logo et HUD de suivi (P&L, Equity, Balance, Heure serveur…)
-
Affichage Previous Daily High et Previous Daily Low
Inputs personnalisables
-
Lot fixe
-
Points pour BreakEven
-
Pourcentage de clôture partielle
-
Activation unique ou répétée
-
Magic number indépendant