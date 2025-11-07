ChrisFX AUTOBOT est un Expert Advisor semi-automatique conçu pour les traders actifs qui veulent garder le contrôle tout en profitant d’une gestion automatisée du risque.

Il intègre un système de BreakEven automatique, une clôture partielle intelligente

Fonctionnalités principales

Boutons BUY / SELL directement sur le graphique

BreakEven automatique après X points (configurable)

Clôture partielle automatique (par défaut 50%)

Gestion du lot automatique (normalisation selon le broker)

Compatible avec tous les symboles et timeframes

Interface moderne avec logo et HUD de suivi (P&L, Equity, Balance, Heure serveur…)

Affichage Previous Daily High et Previous Daily Low

Inputs personnalisables

Lot fixe

Points pour BreakEven

Pourcentage de clôture partielle

Activation unique ou répétée

Magic number indépendant



