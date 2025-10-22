Jumping Trailing Stop





跳跃式追踪止损：让理性交易成为你的本能

交易中最大的敌人，往往不是市场，而是我们自己的情绪。贪婪让人恋战，恐惧让人过早离场。现在，让我们为您卸下情绪的重担。

我们的“跳跃式追踪止损”策略，是您交易纪律的自动执行者：

开局即设防，严守风险底线 开仓后，系统自动为您挂上100点的初始止损单。

这意味着，从第一秒开始，您的单笔亏损风险已被牢牢锁定，无需手动操作，避免因一时侥幸而酿成大错。 盈利不踏空，护航趋势行情 当市场如您所愿，向盈利方向每次突破 100点 ，我们的“持仓线”便会果断地 自动跳跃一次 ，一直盈利，可以一直跳跃。紧跟市场步伐。

您可自定义的“追踪止损点数”（即持仓线与市场价的距离），如同为利润上了一把智能锁。它能有效过滤市场噪音，确保在趋势回调触及您设定的安全距离时，才自动平仓，让利润充分奔跑。 “跳跃式”进阶，锁定可观利润 这不是一个平滑移动的止损，而是一个 阶梯式、跳跃式的利润保护器 。

它不会因为微小的波动而轻易被震出场，只在关键的盈利节点上果断移动，一步步将浮盈转化为实打实的账户资金，有效克服“拿不住单”的人性弱点。

总结来说，这套系统就像一位不知疲倦的交易管家：

亏损时 ，它严格执行纪律，为您守住本金。

盈利时，它步步为营，为您锁定并放大利润。

将决策交给系统，将心态留给自己。告别情绪化交易，让“跳跃式追踪止损”为您的每一次开仓保驾护航，助您实现稳定、长久的交易成功！



















