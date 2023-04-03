Manual Trade Copier

Tab Trader - Copieur de Trades avec Simulation de Saisie Manuelle



Un outil pour copier les trades dans les cas où l'utilisation d'EAs et de copieur standards est interdite par les conditions du courtier.

Le programme simule les frappes naturelles du clavier, fait des pauses entre les actions et peut même faire des fautes de frappe avec correction ultérieure.

Pour le courtier, cela ressemble à du trading manuel ordinaire.





Principe de Fonctionnement

Sur votre compte maître fonctionne un expert qui enregistre les trades.

L'application Tab Trader les détecte et reproduit le processus d'ouverture manuelle de positions sur d'autres terminaux.

Algorithme de fonctionnement :

L'expert sur le compte maître enregistre un nouveau trade dans un fichier

Tab Trader détecte la nouvelle entrée

Le programme ouvre séquentiellement les terminaux nécessaires

Remplit le formulaire de nouvel ordre comme une personne réelle

Envoie l'ordre avec des retards naturels

Options de Configuration

Différents multiplicateurs de volume pour chaque compte

Mappage des instruments

Configuration de la vitesse de fonctionnement

Émulation de fautes de frappe lors de la saisie

Paramètres individuels pour chaque terminal

Ce qui est Inclus dans le Paquet

Expert Advisor pour MT5

Application Tab Trader

Instructions de configuration et d'utilisation

Support du Projet

Le projet est en développement actif, de nouvelles fonctionnalités sont constamment ajoutées.

Un support technique pour la configuration et l'utilisation du programme est fourni.





Écrivez-moi et je vous enverrai le lien de téléchargement.



