Manual Trade Copier
- Utilitaires
- Radion Abushov
- Version: 1.0
Tab Trader - Copieur de Trades avec Simulation de Saisie Manuelle
Un outil pour copier les trades dans les cas où l'utilisation d'EAs et de copieur standards est interdite par les conditions du courtier.
Le programme simule les frappes naturelles du clavier, fait des pauses entre les actions et peut même faire des fautes de frappe avec correction ultérieure.
Pour le courtier, cela ressemble à du trading manuel ordinaire.
Principe de Fonctionnement
Sur votre compte maître fonctionne un expert qui enregistre les trades.
L'application Tab Trader les détecte et reproduit le processus d'ouverture manuelle de positions sur d'autres terminaux.
Algorithme de fonctionnement :
-
L'expert sur le compte maître enregistre un nouveau trade dans un fichier
-
Tab Trader détecte la nouvelle entrée
-
Le programme ouvre séquentiellement les terminaux nécessaires
-
Remplit le formulaire de nouvel ordre comme une personne réelle
-
Envoie l'ordre avec des retards naturels
Options de Configuration
-
Différents multiplicateurs de volume pour chaque compte
-
Mappage des instruments
-
Configuration de la vitesse de fonctionnement
-
Émulation de fautes de frappe lors de la saisie
-
Paramètres individuels pour chaque terminal
Ce qui est Inclus dans le Paquet
-
Expert Advisor pour MT5
-
Application Tab Trader
-
Instructions de configuration et d'utilisation
Support du Projet
Le projet est en développement actif, de nouvelles fonctionnalités sont constamment ajoutées.
Un support technique pour la configuration et l'utilisation du programme est fourni.
Écrivez-moi et je vous enverrai le lien de téléchargement.