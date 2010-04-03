Momentum candle indicator with Heiken

<h2>🔥 Détecteur de Bougies Momentum – Filtre de Price Action Haute Précision</h2>

<p><strong>Version 1.75 | Indicateur MT5 de Niveau Professionnel</strong></p>
<p>Élevez votre trading à un niveau supérieur avec <em>Momentum Candle</em>, un outil puissant et dynamique qui vous aide à identifier les <strong>bougies de momentum à forte conviction</strong> — avec un corps directionnel dominant et des mèches minimales. Parfait pour les traders de breakout, de tendance, et les adeptes du price action.</p>
<p><br></p>

<h3>✅ Fonctionnalités Clés :</h3>

<ul>
    <li><strong>Calcul Automatique du Seuil</strong><br> Plus besoin d’estimer la taille du corps — l’indicateur ajuste automatiquement le seuil minimum en fonction du symbole et de l’unité de temps (fonctionne parfaitement avec l’or, les paires JPY, et les majeures).</li>
    <li><strong>Détection Précise du Momentum</strong></li>
    <li>Détecte les bougies avec un corps dominant et des mèches réduites — signe clair d’un fort momentum du marché.</li>
    <li><strong>Support Heiken Ashi</strong><br> Option d’utiliser les bougies Heiken Ashi intégrées pour réduire le bruit et améliorer la qualité du signal.</li>
    <li><strong>Panneau d’Informations en Temps Réel</strong><br> Tableau de bord affichant la taille du corps, des mèches, et le ratio en pips — avec un statut visuel dynamique (Correspondant / Non Correspondant / En Attente).</li>
    <li><strong>Système d’Alerte Intelligent</strong><br> Recevez des alertes dès qu'une bougie momentum est en formation ou confirmée. Supporte les alertes visuelles, sonores et les notifications mobiles.</li>
    <li><strong>Améliorations Visuelles</strong><br> Flèches visibles et lignes verticales optionnelles pour repérer rapidement les bougies momentum.</li>
    <li><strong>Bouton TEST Intégré</strong><br> Testez votre configuration d’alerte/notification avant les signaux réels.</li>
</ul>

<div>
    <br>
</div>

<h3>💼 Pourquoi Utiliser MomentumCandle ?</h3>

<ul>
    <li><strong>Renforce la confiance</strong> dans les entrées de breakout ou de suivi de tendance.</li>
    <li><strong>Élimine le bruit</strong> et les bougies d'indécision.</li>
    <li><strong>Fait gagner du temps</strong> avec des alertes visuelles et sonores instantanées.</li>
    <li>Fonctionne avec <strong>n’importe quel instrument et unité de temps</strong> (Forex, Or, Indices, Crypto, etc.).</li>
</ul>

<div>
    <br> 
</div>

<h3>📦 Ce Que Vous Obtenez :</h3>

<ul>
    <li>Indicateur complet et prêt à l'emploi</li>
    <li>Mises à jour à vie</li>
    <li>Compatible avec la plupart des courtiers et types de compte (Standard, ECN, Cent)</li>
</ul>

<p><em>🎯 Que vous soyez débutant à la recherche de signaux clairs ou trader expérimenté en quête de précision, MomentumCandle vous aide à ne trader que lorsque le marché montre une véritable intention.</em></p>
<p><br></p>
<p><br></p>
<p><br></p>

