L’algorithme scanne l’historique des prix sur une unité de temps définie pour repérer des Order Blocks pertinents, puis place automatiquement des ordres (limites ou au marché) lorsqu’une opportunité de retournement haussier ou baissier est détectée. Il est particulièrement adapté aux stratégies de swing trading.

Les principales caractéristiques de l’EA_OB_v10.0 :

Analyse intelligente des Order Blocks sur différents timeframes

Filtrage par tendance grâce à un timeframe secondaire

Affichage graphique des zones OB sur le graphique pour une meilleure lisibilité

Paramétrage flexible de l’entrée, Stop Loss, Take Profit, trailing stop, gestion du risque, etc.

Protection intégrée contre les pertes excessives (quotidiennes ou cumulées)

Exemples optimisés fournis pour XAUUSD (or) et BTCUSD (bitcoin)

L’EA peut être utilisé aussi bien sur les marchés Forex, indices, commodités, que sur les cryptomonnaies, à condition d’adapter les paramètres selon la volatilité et la structure du marché.





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Présentation générale

L’EA_OB_v10.0 est un Expert Advisor pour MetaTrader 5. Il exploite l’analyse des Order Blocks pour entrer en position sur des retournements de tendance, adapté aux stratégies de swing trading. Les paramètres sont divisés en sections pour une configuration claire.

2. Paramètres détaillés

Section 1 : Paramètres d’analyse

• InpTimeframe : Unité de temps utilisée pour l’analyse principale (ex : PERIOD_H1 pour 1h).

• LookBack : Distance en pips sur laquelle l’EA scanne l’historique pour détecter un OB.

• MinOBPips : Hauteur minimale d’un Order Block en pips pour être valide.

• Tftend : Unité de temps utilisée pour déterminer la tendance (bear ou bull).

• Tradebytendance : Active ou non le filtre par tendance détectée sur Tftend.

Section 2 : Paramètres graphiques

• BullishOBColor : Couleur affichée pour les Order Blocks haussiers (ex : vert).

• BearishOBColor : Couleur affichée pour les Order Blocks baissiers (ex : rouge).

Section 3 : Paramètres de trading

• UseLimitOrders : Active l'utilisation d’ordres limite visibles.

• OrderVolume : Taille de lot de chaque position (ex : 0.01).

• Slippage : Tolérance de glissement de prix à l’exécution (en points).

• OrderDeviationPoints : Écart entre l’OB et le placement de l’ordre limite.

• StopLossPoints : Distance du Stop Loss en points (ex : 500).

• TakeProfitPoints : Distance du Take Profit en points (ex : 1000).

• MaxSimultaneousTrades : Nombre maximal de trades simultanés.

• MagicNumber : Identifiant unique de l’EA pour éviter les conflits avec d’autres EAs.

• UseTrailingStop : Active le Trailing Stop.

• TrailingStartPips : Distance minimale avant d’activer le Trailing Stop.

• TrailingStepPips : Distance de suivi du Trailing Stop derrière le prix.

• UseRiskLimits : Active la gestion du risque journalier.

• MaxLosingTradesPerDay : Nombre maximal de trades perdants par jour.

• MaxDailyLossPercent : Pourcentage maximal de perte autorisé par jour.

• MaxDailyProfitPercent : Pourcentage maximal de gain journalier.

Section 4 : Réinitialisation

• ResetAll : Permet de réinitialiser tous les paramètres et les statistiques de l’EA.

Exemple pour le GOLD (XAUUSD)

- InpTimeframe : PERIOD_H1

- LookBack : 500

- MinOBPips : 15

- Tftend : PERIOD_H4

- Tradebytendance : true

- UseLimitOrders : true

- OrderVolume : 0.1

- StopLossPoints : 400

- TakeProfitPoints : 1200

- MaxSimultaneousTrades : 2

Exemple pour le BTCUSD

- InpTimeframe : PERIOD_H1

- LookBack : 300

- MinOBPips : 20

- Tftend : PERIOD_H1

- Tradebytendance : false

- UseLimitOrders : true

- OrderVolume : 0.05

- StopLossPoints : 1000

- TakeProfitPoints : 2500

- MaxSimultaneousTrades : 1











