ObPaps

L’algorithme scanne l’historique des prix sur une unité de temps définie pour repérer des Order Blocks pertinents, puis place automatiquement des ordres (limites ou au marché) lorsqu’une opportunité de retournement haussier ou baissier est détectée. Il est particulièrement adapté aux stratégies de swing trading.

Les principales caractéristiques de l’EA_OB_v10.0 :

  • Analyse intelligente des Order Blocks sur différents timeframes

  •  Filtrage par tendance grâce à un timeframe secondaire

  •  Affichage graphique des zones OB sur le graphique pour une meilleure lisibilité

  •  Paramétrage flexible de l’entrée, Stop Loss, Take Profit, trailing stop, gestion du risque, etc.

  •  Protection intégrée contre les pertes excessives (quotidiennes ou cumulées)

  • Exemples optimisés fournis pour XAUUSD (or) et BTCUSD (bitcoin)

L’EA peut être utilisé aussi bien sur les marchés Forex, indices, commodités, que sur les cryptomonnaies, à condition d’adapter les paramètres selon la volatilité et la structure du marché.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Présentation générale

L’EA_OB_v10.0 est un Expert Advisor pour MetaTrader 5. Il exploite l’analyse des Order Blocks pour entrer en position sur des retournements de tendance, adapté aux stratégies de swing trading. Les paramètres sont divisés en sections pour une configuration claire.

2. Paramètres détaillés

Section 1 : Paramètres d’analyse

• InpTimeframe : Unité de temps utilisée pour l’analyse principale (ex : PERIOD_H1 pour 1h).

• LookBack : Distance en pips sur laquelle l’EA scanne l’historique pour détecter un OB.

• MinOBPips : Hauteur minimale d’un Order Block en pips pour être valide.

• Tftend : Unité de temps utilisée pour déterminer la tendance (bear ou bull).

• Tradebytendance : Active ou non le filtre par tendance détectée sur Tftend.

Section 2 : Paramètres graphiques

• BullishOBColor : Couleur affichée pour les Order Blocks haussiers (ex : vert).

• BearishOBColor : Couleur affichée pour les Order Blocks baissiers (ex : rouge).

Section 3 : Paramètres de trading

• UseLimitOrders : Active l'utilisation d’ordres limite visibles.

• OrderVolume : Taille de lot de chaque position (ex : 0.01).

• Slippage : Tolérance de glissement de prix à l’exécution (en points).

• OrderDeviationPoints : Écart entre l’OB et le placement de l’ordre limite.

• StopLossPoints : Distance du Stop Loss en points (ex : 500).

• TakeProfitPoints : Distance du Take Profit en points (ex : 1000).

• MaxSimultaneousTrades : Nombre maximal de trades simultanés.

• MagicNumber : Identifiant unique de l’EA pour éviter les conflits avec d’autres EAs.

• UseTrailingStop : Active le Trailing Stop.

• TrailingStartPips : Distance minimale avant d’activer le Trailing Stop.

• TrailingStepPips : Distance de suivi du Trailing Stop derrière le prix.

• UseRiskLimits : Active la gestion du risque journalier.

• MaxLosingTradesPerDay : Nombre maximal de trades perdants par jour.

• MaxDailyLossPercent : Pourcentage maximal de perte autorisé par jour.

• MaxDailyProfitPercent : Pourcentage maximal de gain journalier.

Section 4 : Réinitialisation

• ResetAll : Permet de réinitialiser tous les paramètres et les statistiques de l’EA.


Exemple pour le GOLD (XAUUSD)

- InpTimeframe : PERIOD_H1
- LookBack : 500
- MinOBPips : 15
- Tftend : PERIOD_H4
- Tradebytendance : true
- UseLimitOrders : true
- OrderVolume : 0.1
- StopLossPoints : 400
- TakeProfitPoints : 1200
- MaxSimultaneousTrades : 2

Exemple pour le BTCUSD

- InpTimeframe : PERIOD_H1
- LookBack : 300
- MinOBPips : 20
- Tftend : PERIOD_H1
- Tradebytendance : false
- UseLimitOrders : true
- OrderVolume : 0.05
- StopLossPoints : 1000
- TakeProfitPoints : 2500
- MaxSimultaneousTrades : 1




Produits recommandés
Alpha B3 Renko Trader
Renato Takahashi
Experts
O Alpha B3 Renko Trader  é um robô especialista para negociação no Bovespa B3  (miniíndice e minidólar) que une a análise de candlesticks do gráfico Renko (calculado internamente, sem imagens gráficas) com a estratégia Alpha B3 . O robô permite configurar, para os sinais de entrada, o tamanho do brick do gráfico Renko, bem como um número de candlesticks para análise. Além disso, você deve configurar os stops fixos, em pontos. O robô permite também a configuração de funções, tais como número de c
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Experts
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
Samurai Trader USDJPY
Burak Enes Aydin
Experts
Samurai Trader USDJPY - Precision MA Cross Trading Bot Samurai Trader USDJPY is an Expert Advisor (EA) designed for USD/JPY trading on the 15-minute timeframe (M15). This EA uses the Moving Average (MA) Cross strategy to detect trend reversals and execute trades. ## Key Features - MA Cross Strategy: Trades based on moving average crossovers to identify trend changes - 15-Minute Timeframe (M15): Optimized for quick trading - Manual Lot Sizing: Users set the lot size manually (recommended 0.1 l
NightWolf EA
Andrey Dubeiko
Experts
Le conseiller "Night Wolf" a été créé à l'aide d'un modèle permettant de prédire l'évolution des prix des actifs pour le lendemain. Mathématique le modèle est basé sur l'évaluation des probabilités de la trajectoire de mouvement de l'actif négocié.  Le conseiller peut négocier à la fois en intrajournalier et à moyen terme. L'option souhaitée est définie dans les paramètres. Les paramètres standards du conseiller sont adaptés au trading des indices NASDAQ, SP 500 et DJ 30 (US100, US500 et US30
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Experts
Supply Demand Breakout EA - Professional Edition Automated Supply & Demand Zone Trading System with Advanced Risk Management and False Breakout Protection  WHAT IS THIS EA? The Supply Demand Breakout EA is a fully automated trading robot that identifies and trades high-probability supply and demand zones using institutional trading concepts. It combines CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) detection with intelligent risk management and a professional real-time dashboard. Perf
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experts
Exp-TickSniper - scalpeur de ticks à   grande vitesse avec sélection automatique des paramètres pour chaque paire de devises automatiquement. Vous rêvez d'un conseiller qui calculera automatiquement les paramètres de trading ? Optimisé et réglé automatiquement ? La version complète du système pour MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   pour MetaTrader 4 TickSniper - Description complète       + DÉMO + PDF L'EA a été développé sur la base de l'expérience acquise en près de 10 ans de program
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Experts
New Rate EA – Automatisation précise des cassures New Rate EA est un Expert Advisor entièrement automatisé conçu pour saisir les opportunités quotidiennes de cassure avec une précision rigoureuse. Il ne négocie qu'une fois par jour, en se limitant à une fourchette intrajournalière définie et en exécutant ses ordres au point de cassure exact. Pas de réentrées, pas de sur-trading, pas d'émotions. Basé sur le concept éprouvé de la cassure de la fourchette d'ouverture (ORB), New Rate combine une exé
Envelopes Grid LLM
Sabil Yudifera
Experts
The Envelopes Grid LLM strategically leverages advanced deep learning techniques with highly parameterized neural networks to robustly model breakout trading based on precise data distribution analysis. It accurately detects and comprehensively analyzes diverse breakout patterns through optimized neural network parameters, continuously integrating the latest state-of-the-art improvements. Extensive backtesting has consistently validated its strong profit performance across multiple breakout scen
BabaYaga Nasdaq MT5
Sakhid Ngabduloh
Experts
Introducing   BabaYaga  : Nasdaq Conqueror  — a state-of-the-art trading advisor designed to transform your trading experience through strategic precision, adaptability, and advanced market analysis. Built with proprietary trading algorithms and deep market insights,   BabaYaga  : Nasdaq Conqueror   delivers exceptional performance across diverse trading environments, helping you stay ahead of market trends. Features of BabaYaga  : Nasdaq Conqueror Low Drawdown One of the standout features of B
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
Experts
EA 100% focused on GBPUSD on M15. DCA strategy with a basket of up to 5 orders, additions based on percentage deviation, and basket take-profit. Comes with two presets: Funding (conservative): built to pass prop-firm challenges with low drawdown. Turbo (aggressive): same algorithm with higher lot size and equity SL for those seeking speed while accepting higher risk. ️ No external indicators or news filters (pure price execution). ️ Equity SL as % of balance (hard risk cut). ️ Grid-less logic
MACD Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
MACD Strategy EA MT5 est un outil de trading automatisé avancé conçu pour MetaTrader 5, exploitant les tendances du marché à l’aide de l’indicateur de Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles (MACD). L’EA effectue des trades en fonction des croisements de la ligne MACD au-dessus ou en dessous de la ligne de signal, déclenchant respectivement des signaux d’achat ou de vente, assurant une gestion efficace des trades avec des stratégies prédéfinies basées sur le MACD. Largement testé, il propose
DEMA Based Trading Strategy in MQL5
Pamo Capital Partners LLC
Experts
Introducing our MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) based on the Double Exponential Moving Average (DEMA) indicator. This EA has been designed to provide traders with a robust strategy for the forex market. **Key Features and Functionality** - **User Inputs:** The script allows for user-defined inputs such as the DEMA period and the lot size for the trades, offering a level of customization to suit your trading needs. - **Trade Execution:** The CTrade object within the script allows for efficie
Matematiks
Vladimir Khlystov
Experts
Matematiks The expert Advisor is based on simple math. The expert Advisor puts 2 multidirectional orders further, wherever the price goes, it turns out that one order is always in the plus, the second in the minus. If we average it, then on the reverse price movement (only a few spreads), the averaged orders are closed and only the profitable one remains! It is thanks to his profit that the trade goes on. Of course, the averaging positions themselves also add profit to the piggy Bank at the ex
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Harmonic Pattern EA Pro
Noppadon Boonpromuppatham
Experts
Harmonic Pattern EA Pro (((-----Introductory Price for the first 10 buyers only!!!----))) Trade the markets with precision using the power of Harmonic Patterns. This fully automated Expert Advisor identifies high-probability setups and manages them with a sophisticated multi-take-profit and break-even system. Why Choose Harmonic Pattern EA Pro? Harmonic Pattern EA Pro is not just another trading robot. It's a comprehensive trading solution built around a proven market analysis technique. It m
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.92 (25)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading profession
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
King of Trades
Renato Takahashi
Experts
Let the KING trades!!! KING of TRADES  is a trading system that can be optimized according to: - Trend indicator:  Ichimoku Kinko Hyo (either in different timeframe) - Trigger system:  Fractals - Filter - trade in:  Stochastic Oscillator (values and upper and lower limits) - Stops definition:  ATR (period and long and short takeprofit and stoploss) - General:  magic number, autolot (% balance), symbol digits, max spread and max number of openned orders Default configuration on EURUSD, H1.
MaxMt5
Quang Hung Vu
Experts
I am a trend EA, meticulously crafted to maximize your trading potential. With over 5 years of trading experience behind my design, I have been fine-tuned close to perfection. My creators have embedded their extensive market knowledge and expertise into every line of my code to ensure I deliver the best performance possible. I am versatile and adaptable, ready to trade on any timeframe you prefer. Whether you are a fan of the 1-minute chart or the daily chart, I have got you covered. Just atta
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
Experts
V-Wave EA Unlock the power of automated trading with V-Wave EA ! This cutting-edge Expert Advisor integrates a robust set of indicators, including VWAP , Moving Averages ,  IBS , and FIBO Levels for precise entries. Key Features: 1. Powerful Indicators: VWAP (Volume-Weighted Average Price): The core of the strategy, ensuring optimal entries based on volume-driven market trends. Two Moving Averages: Customize crossover and trend strategies for added confirmation. IBS (Internal Bar Strength): Fin
Seaguard
QuanticX
Experts
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Seaguard by QuanticX Step into the cutting-edge domain of QuanticX , a leading FinTech startup reshaping the landscape
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Argo Gridosaur MT5
Encho Enev
Experts
The Argo Gridosaur is a simple but reliable Grid trading expert, which is optimized for working mainly with currency pairs GBPUSD, EURGBP,  but can also be used with: EURUSD, USDCAD . Designed for MT5 and MT4 terminals. The main indicators – RSI and WPR, which it uses are sufficient to determine the nature of the future movement in the short term. An intelligent recovery system is used, which allows opening more than one order. The expert is suitable for both beginners and advanced traders. It d
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
Experts
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Note that this EA should run in ECN swap-free account. When you backtest yo
FVG Auto Master
Parth Sanjaykumar Patel
Experts
Le FVG Auto Master est un système de trading automatisé sophistiqué basé sur la méthodologie renommée Inner Circle Trader (ICT). Cet Expert Advisor identifie et trade automatiquement les Fair Value Gaps (FVG) - des déséquilibres de prix institutionnels qui créent des opportunités de trading à haute probabilité lorsque le prix revient pour combler ces gaps. Caractéristiques Principales Détection Avancée des Fair Value Gap Identifie automatiquement les Fair Value Gaps haussiers et baissiers su
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un Expert Advisor opérant en période de fort contraste, utilisant l'indicateur stochastique et l'indicateur d'indice des matières premières, et utilisant les points de surachat ou de survente, ou l'indicateur ADX, pour clôturer les transactions. Il dispose également d'un stop-loss agissant sur un pourcentage de différence de prix, avec une mise à l'échelle progressive des lots à mesure que le solde augmente, tout en surveillant l'appel de marge du compte. Découvrez quels paramètres offrent les
Golden Monkey MT5
Mikita Borys
5 (1)
Experts
Un conseiller de trading spécialement conçu pour le trading de l'or! Une stratégie d'indicateur fonctionne dans les canaux de prix, ce qui vous permet d'éviter les sauts brusques des variations de prix. Cela vous permet d'éviter des pertes importantes lors du trading. N'utilise pas de grille et de martingale. Cet Expert Advisor a été développé principalement pour économiser du capital tout en lisant cet instrument avec des profits élevés. L'EA utilise stop loss et take profit! En achetant
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
Experts
Algotrading EA est basé sur la logique de tendance et la formation de prix en utilisant des moyennes linéaires pondérées LWMA. Le calcul est influencé par les prix les plus récents, qui ont un poids plus important dans le calcul de la moyenne. Cette moyenne est calculée en prenant chacun des prix de clôture sur une certaine période de temps et en les multipliant par un coefficient de poids prédéterminé. Une fois la position des périodes de temps prise en compte, elles sont additionnées et divis
Status Automat
Yvan Musatov
Experts
Professional expert   Status   Auto     analyzes the market using a special algorithm. The basic principle is that the bot takes the indicated prices for a certain period of time and calculates the strength and amplitude of the price by checking it with its own indication system based on actual data. The moment is fixed when the trend loses strength and reverses, and then the previous series closes and a new one is prepared. The bot also analyzes its own overbought/oversold signals in its algor
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.81 (36)
Experts
Informations importantes ! Notre équipe est divisée par rôles : les développeurs se concentrent sur le développement et les mises à jour, tandis que les modérateurs aident à l'installation et à la configuration de l'EA. Nos modérateurs sont disponibles pour vous aider et répondre à toutes vos questions : Zolia (Taïwan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (Angleterre) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence art
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (335)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.88 (34)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (10)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de développement intensif ont permis de créer un a
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (4)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (484)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   ou  Quantum King  gratuitement !*** Demand
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club   Remstone Prime The price increases by $500 every profitable quarter.  Q1 price: $2,500 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoign
Syna
William Brandon Autry
5 (9)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (121)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (28)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinan
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (25)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Plus que 1 exemplaires disponibles à 599 $ Prochain prix : 699 $ Sans exagération et sans risque inutile. Avec un drawdown minimal : One Man Army est un système de trading multidevises conçu à la fois pour le trading personnel et pour les sociétés de trading Prop. Il suit une stratégie de scalping basée sur les corrections et retournements du marché à court et moyen terme, en opérant au moyen d’ordres à cours limité différés (limit orders). Ce robot de trading ne devine pas la direction du marc
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4.2 (5)
Experts
Prix : 606$ -> 808$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.28 (32)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
4.88 (8)
Experts
Zenith FX – Système Avancé d’Intelligence Artificielle Mécanique Présentation Générale Zenith FX représente la nouvelle génération d’architecture algorithmique, conçue pour offrir une précision de niveau institutionnel sur XAUUSD (Or) et USDJPY (Dollar/Yen Japonais) . Basé sur la structure analytique introduite dans Axon Shift et Vector Prime, le système intègre un cadre neuronal renforcé, capable de s’adapter en temps réel à la volatilité du marché, aux changements de liquidité et aux corrélat
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (3)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.56 (18)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.62 (26)
Experts
NEXUS : un Expert Advisor qui évolue avec le marché Nouveauté : un nouveau set pour XAUUSD est aussi disponible. Important : si vous louez NEXUS et n’obtenez pas le rendement attendu, écrivez-moi et nous prolongerons votre période de location en la doublant, sans questions . La priorité est de vous laisser tester sereinement et d’évaluer en conditions réelles. > Tout le contenu (sets, guide, support, FAQ et mises à jour) est centralisé dans le NEXUS HUB : https://www.mql5.com/en/blogs/post/76441
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (2)
Experts
Aperçu Golden Hen EA est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour XAUUSD . Il fonctionne en combinant six stratégies de trading indépendantes, chacune déclenchée par des conditions de marché et des unités de temps différentes (M5, M30, H2, H4, H6, H12). L'EA est conçu pour gérer automatiquement ses entrées et ses filtres. La logique centrale de l'EA se concentre sur l'identification de signaux spécifiques. Golden Hen EA n'utilise pas de techniques de grille (grid), de martingale ou de m
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.51 (133)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (24)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.23 (35)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec un
Plus de l'auteur
PapsObIndicate
Cyril Debeire
Indicateurs
L’algorithme scanne l’historique des prix sur une unité de temps définie pour repérer des Order Blocks pertinents. Les principales caractéristiques de l’EA_OB_v10.0 : Analyse intelligente des Order Blocks   sur différents timeframes   Filtrage par tendance   grâce à un timeframe secondaire   Affichage graphique   des zones OB sur le graphique pour une meilleure lisibilité   Paramétrage flexible   de l’entrée, Stop Loss, Take Profit, trailing stop, gestion du risque, etc.   Protection intégrée  
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis