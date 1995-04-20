Spread Swap Time Info Panel
- Vitalii Kostin
- Version: 1.0
Индикатор "INFO Spread Swaзp Info Panel" для MT4, вспомогательный инструмент для торговли.
- Индикатор показывает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он прикреплен.
Также идикатор показывает:
1. Дату и время сервера
2. Название сервера
3. Название влютной пары.
4. Спред
5. Своп
6. Открытые позиции
7. Отложенные ордера
8. Максимальная просадка после открытия индикатора
9. 30% от депозита. (можно менять)
Можно менять положение, размер, цвет шрифта, расстояние между строками.