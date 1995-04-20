Spread Swap Time Info Panel

Индикатор "INFO Spread Swaзp Info Panel" для MT4, вспомогательный инструмент для торговли.





- Индикатор показывает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он прикреплен.

Также идикатор показывает:

1. Дату и время сервера

2. Название сервера

3. Название влютной пары.

4. Спред

5. Своп

6. Открытые позиции

7. Отложенные ордера

8. Максимальная просадка после открытия индикатора

9. 30% от депозита. (можно менять)

Можно менять положение, размер, цвет шрифта, расстояние между строками.