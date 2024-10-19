AI Golden Jet Fighter GTX MT5

3.48
AI Golden Jet Fighter GTX  MT5 est un Expert Advisor (EA) simple et efficace pour le trading d'or sur la plateforme Meta Trader 5. Utilisant des réseaux neuronaux, cet EA est conçu pour le scalping sur le marché de l'or (XAU/USD). La stratégie principale d'AI Golden Jet Fighter GTX se concentre sur l'identification des petites fluctuations de prix et l'ouverture de positions pour capturer des bénéfices dans des délais courts. L'EA analyse les conditions du marché en temps réel et exécute automatiquement les transactions avec des niveaux de stop-loss et de take-profit prédéfinis. Il prend également en charge une fonction de stop suiveur, permettant aux traders de bloquer leurs bénéfices lorsque le marché évolue favorablement. Pour garantir l'exactitude, l'EA utilise un filtre de spread pour éviter de négocier dans des conditions défavorables et un mécanisme de protection contre les glissements pour une exécution précise des ordres. AI Golden Jet Fighter GTX comprend une fonction de gestion des risques, permettant aux traders de définir des niveaux de risque en pourcentage du solde de leur compte, ce qui le rend adaptable à différents styles de trading. L'EA exploite les algorithmes NN pour analyser les données du marché en temps réel, s'adapter aux conditions changeantes et fournir des signaux très précis pour les entrées et les sorties de transactions. Facile à utiliser et entièrement automatisé, cet EA nécessite une configuration minimale, le rendant accessible aux traders de tous niveaux, des débutants aux professionnels, éliminant ainsi le besoin d'une surveillance constante du marché.                             

INSTRUCTION AND SETTINGS

La technologie derrière EA (lire ici)

Le module AI GTX est un composant avancé basé sur un réseau neuronal conçu pour optimiser le scalping de l'or au sein de la plateforme MetaTrader 5. Il améliore le Jet Fighter Trading Advisor en utilisant des données en temps réel et l'apprentissage automatique pour des décisions de trading précises et rapides.

Caractéristiques principales :

  • Scalping en temps réel : le module AI GTX analyse les mouvements du prix de l'or en temps réel, identifiant les points d'entrée et de sortie idéaux pour des profits rapides dans le trading haute fréquence.
  • Stratégie adaptative : elle ajuste dynamiquement les stratégies de trading en fonction des conditions du marché, en affinant les niveaux de support et de résistance pour capturer des mouvements rentables.
  • Cette intégration garantit aux traders de bénéficier d'un scalping d'or plus rapide, plus intelligent et plus adaptatif.

Recommandations :

  • Paire de devises : XAUUSD (OR)
  • Période : H1
  • Dépôt minimum : 100 $ (recommandé 300 $)
  • Type de compte : Tout type de compte, mais les comptes ECN et Raw Spread seront meilleurs
  • Effet de levier   :   N'importe lequel
  • Type de compte : N'importe lequel
  • Utilisez un VPS pour que l'EA fonctionne 24h/24 et 7j/7 (recommandé)
Caractéristiques:
  • Chaque transaction est protégée avec SL
  • Fonction de lot automatique intégrée
  • Facile à installer, les paramètres par défaut sont parfaits pour la plupart des courtiers
  • Les transactions du testeur de stratégie Expert Advisor correspondent parfaitement aux transactions du trading réel 
  • N'utilise pas de grille, de martingale ou d'autres stratégies dangereuses
  • Convient à TOUTES LES FIRMES D'ACCESSOIRES  
  • Bon choix pour les débutants et les professionnels 
  • Utilise  le module AI GTX  
  • Peut travailler avec n'importe quel courtier

Pourquoi le module AI GTX personnalisé est meilleur que le module Chat GPT

Le module AI GTX surpasse l'IA générale comme Chat GPT en étant spécifiquement conçu et formé pour le trading Forex dans le Jet Fighter EA sur Meta Trader 5.

Conçu spécialement pour le trading : contrairement à Chat GPT, AI GTX est conçu pour analyser les marchés Forex en temps réel, offrant des décisions de trading plus précises.

Techniques avancées de réseau neuronal : il utilise des programmes neuronaux modernes tels que  LSTM  ,  CNN  ,  Q-Learning  et  les réseaux bayésiens  , optimisés pour les stratégies de trading.

Intégré et formé : AI GTX est intégré à l'EA, optimisé pour un trading Forex rapide et précis, garantissant de meilleurs résultats qu'un modèle d'IA général comme Chat GPT.

Contacter l'auteur

https://www.mql5.com/en/users/skvirtand96

Avis 27
Goo G
494
Goo G 2025.08.14 14:36 
 

Since upgrading to version 2.0, we've had six successful transactions and are very excited about it. Cheers to his efforts.

Serafin Perez
3583
Serafin Perez 2025.02.15 20:57 
 

Very best

Achyar Munandar
153
Achyar Munandar 2024.12.26 02:42 
 

This EA works well with proper risk management and parameter adjustments. Trading is about long-term sustainability, not chasing quick profits, so avoid the temptation to take excessive risks. Big losses often result from poor user decisions rather than the EA itself. Backtesting with multiple brokers is highly recommended to find the best match. A great tool for those willing to understand, optimize, and trade responsibly.

Goo G
494
Goo G 2025.08.14 14:36 
 

Since upgrading to version 2.0, we've had six successful transactions and are very excited about it. Cheers to his efforts.

Andrei Nazarets
1928
Réponse du développeur Andrei Nazarets 2025.08.17 21:06
Thanks for your review!
Camilo Mora
456
Camilo Mora 2025.03.01 20:37 
 

I blow up my account three times with this EA. I found it deceptive that the backtest shows it as great. It was used correctly, in fact it did well for a while until it dd not. Hard to trust it, as the backtest does not reflect any of the bad times this ea has faced.

Andrei Nazarets
1928
Réponse du développeur Andrei Nazarets 2025.03.01 23:14
Most likely you used the expert incorrectly. And I'm very sorry that it didn't live up to your expectations.
Try using only Strategy 1, It works quite well.
Signal https://www.mql5.com/en/signals/2267022 Signal #2 https://www.mql5.com/en/signals/2289710
Serafin Perez
3583
Serafin Perez 2025.02.15 20:57 
 

Very best

Andrei Nazarets
1928
Réponse du développeur Andrei Nazarets 2025.02.15 22:46
Thank you very much for your review!
Achyar Munandar
153
Achyar Munandar 2024.12.26 02:42 
 

This EA works well with proper risk management and parameter adjustments. Trading is about long-term sustainability, not chasing quick profits, so avoid the temptation to take excessive risks. Big losses often result from poor user decisions rather than the EA itself. Backtesting with multiple brokers is highly recommended to find the best match. A great tool for those willing to understand, optimize, and trade responsibly.

xkalaren
79
xkalaren 2024.12.24 13:10 
 

I've been running this EA since Nov 20th and I haven't made any profit and have lost 25% of my initial deposit. DO NOT RECOMMEND. Don't waste your money. Read Comments don't be fooled by 5 star reviews

Pramod
63
Pramod 2024.12.23 18:40 
 

I used this EA for over a month and found it reasonable.

Andrei Nazarets
1928
Réponse du développeur Andrei Nazarets 2025.01.17 21:46
I respect your opinion but I completely disagree with you, the advisor works great, which is confirmed by monitoring. Merry Christmas to you!
Mike Alexander
23
Mike Alexander 2024.12.23 14:13 
 

THIS MONTH HAS BEEN TOTALLY NEGATIVE. I HOPE IT WILL BE BETTER IN JANUARY. WARNING DO NOT BUY.

Andrei Nazarets
1928
Réponse du développeur Andrei Nazarets 2024.12.23 19:39
I respect your opinion but I completely disagree with you, the advisor works great, which is confirmed by monitoring. https://www.mql5.com/en/signals/2264726 Merry Christmas to you!
James Tan Chun Lin
266
James Tan Chun Lin 2024.12.16 18:06 
 

Nice author scam but still got a lot of reason when the ea make losing check the comment i upload the pictures already

Andrei Nazarets
1928
Réponse du développeur Andrei Nazarets 2025.01.17 21:46
He bought the advisor and after 2 days he asked for the money back and threatened with negative reviews!
Cisza
20
Cisza 2024.12.10 21:59 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

pixqz
170
pixqz 2024.12.09 07:22 
 

Don't trust backtest, read comments. EA loosing a LOT with 0.01 lots.

edit: it doesn't matter if I have 3000$ on account or 100$. EA still loses more than it gains.

Andrei Nazarets
1928
Réponse du développeur Andrei Nazarets 2024.12.09 14:20
Please read carefully what I wrote to you in the comments.
Apparently you read it inattentively or did not get the idea for some reason.
As for trading with 0.01 Lot is equal to one ounce of gold which is equivalent to 2,700 dollars. So if you deposit 200 dollars you will be trading with a risk 13 times higher than your deposit. Your deposit is simply not enough to trade with an expert at low risks.
I respect your opinion but I don't agree with it.
Alex---86
57
Alex---86 2024.12.06 18:26 
 

Андрей, класный отзывчивый, честный, парень, а так же класный профитный советник, рекомендую!

tnbw.iot
34
tnbw.iot 2024.12.04 17:00 
 

Don't buy this shit. It ruin my port. I've got 3 big SL in this month.

Andrei Nazarets
1928
Réponse du développeur Andrei Nazarets 2024.12.04 17:19
Hello Stop loss is part of the game, they serve to protect capital from loss. And yes they happen sometimes.
Don't trade at high risks and everything will be fine! If trading with stop loss does not suit you, use the grid martingale experts - there will be no stop losses at all)).
You didn't even write to me after purchasing the expert, and most likely launched it at high risk with default settings, which led to losses. Read the instructions carefully!
And this is not shit as you say!
luigi777
32
luigi777 2024.12.04 08:11 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Andrei Nazarets
1928
Réponse du développeur Andrei Nazarets 2024.12.04 13:23
Hello, Thank you for your purchase! I send you a private message. Please check.
byantotrade
346
byantotrade 2024.12.04 03:58 
 

This EA is incredible. Produces more profit than loose. Got profit 38% just in a day, yesterday. Amazing!!!

Cristóbal Manuel
424
Cristóbal Manuel 2024.12.03 23:42 
 

Only good opinions, veryyyy goood purchase, very profitable a top!!

ljk05
25
ljk05 2024.12.03 02:43 
 

Hi，Andrei，I have bought this amazing EA,can you give me more information about how to use it more efficient?Should I use it only in the 1 hour timeframe?or it also can be used in the 15m timeframe?Thanks!

Andrei Nazarets
1928
Réponse du développeur Andrei Nazarets 2024.12.03 02:50
Hello, Thank you for your purchase! I wrote you a private message. Please check.
Recommended timeframe H1
Michael Paul Mueller
806
Michael Paul Mueller 2024.12.01 14:17 
 

this EA fakes the backtest in live trading and almost only makes losses. Please read comments

MARTIN AFAMEFUNA HILARY OBIANODO
968
MARTIN AFAMEFUNA HILARY OBIANODO 2024.11.26 15:10 
 

Great support from the Author. Bless him. Andrei works with so much effort to keep improving his EAs. Back test is great, and it works well on Real, although you need a good broker with low slippage. This is a long-term trading EA, give it time and see how wonderful it is. Thanks Andrei for the support.

A M
172
A M 2024.11.25 10:31 
 

At first, I like "Does it not work?" "When it gonna do something" so silent but when the jet executes their plan WOW just WOW I start with my 1300$ account and got what I paid for the jet back in just 2 weeks. (I thought bcos market condition too) Highly recommended.

Qing Long Yang
1924
Qing Long Yang 2024.11.21 14:54 
 

Ea needs to be upgraded. The seller is a very reputable and trustworthy seller, giving it a full five stars.

12
