AI Golden Jet Fighter GTX MT5
- Experts
- Andrei Nazarets
- Version: 2.0
- Mise à jour: 7 août 2025
- Activations: 15
PRIX 975$ pour les 10 prochains acheteurs, prochain prix 1199$ (2/10), finalement le prix sera augmenté à 1999$
La technologie derrière EA (lire ici)
Caractéristiques principales :
- Scalping en temps réel : le module AI GTX analyse les mouvements du prix de l'or en temps réel, identifiant les points d'entrée et de sortie idéaux pour des profits rapides dans le trading haute fréquence.
- Stratégie adaptative : elle ajuste dynamiquement les stratégies de trading en fonction des conditions du marché, en affinant les niveaux de support et de résistance pour capturer des mouvements rentables.
- Cette intégration garantit aux traders de bénéficier d'un scalping d'or plus rapide, plus intelligent et plus adaptatif.
Recommandations :
- Paire de devises : XAUUSD (OR)
- Période : H1
- Dépôt minimum : 100 $ (recommandé 300 $)
- Type de compte : Tout type de compte, mais les comptes ECN et Raw Spread seront meilleurs
- Effet de levier : N'importe lequel
- Type de compte : N'importe lequel
- Utilisez un VPS pour que l'EA fonctionne 24h/24 et 7j/7 (recommandé)
- Chaque transaction est protégée avec SL
- Fonction de lot automatique intégrée
- Facile à installer, les paramètres par défaut sont parfaits pour la plupart des courtiers
- Les transactions du testeur de stratégie Expert Advisor correspondent parfaitement aux transactions du trading réel
- N'utilise pas de grille, de martingale ou d'autres stratégies dangereuses
- Convient à TOUTES LES FIRMES D'ACCESSOIRES
- Bon choix pour les débutants et les professionnels
- Utilise le module AI GTX
- Peut travailler avec n'importe quel courtier
Pourquoi le module AI GTX personnalisé est meilleur que le module Chat GPT
Le module AI GTX surpasse l'IA générale comme Chat GPT en étant spécifiquement conçu et formé pour le trading Forex dans le Jet Fighter EA sur Meta Trader 5.
Conçu spécialement pour le trading : contrairement à Chat GPT, AI GTX est conçu pour analyser les marchés Forex en temps réel, offrant des décisions de trading plus précises.
Techniques avancées de réseau neuronal : il utilise des programmes neuronaux modernes tels que LSTM , CNN , Q-Learning et les réseaux bayésiens , optimisés pour les stratégies de trading.
Intégré et formé : AI GTX est intégré à l'EA, optimisé pour un trading Forex rapide et précis, garantissant de meilleurs résultats qu'un modèle d'IA général comme Chat GPT.
Since upgrading to version 2.0, we've had six successful transactions and are very excited about it. Cheers to his efforts.