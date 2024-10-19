AI Golden Jet Fighter GTX MT5 est un Expert Advisor (EA) simple et efficace pour le trading d'or sur la plateforme Meta Trader 5. Utilisant des réseaux neuronaux, cet EA est conçu pour le scalping sur le marché de l'or (XAU/USD). La stratégie principale d'AI Golden Jet Fighter GTX se concentre sur l'identification des petites fluctuations de prix et l'ouverture de positions pour capturer des bénéfices dans des délais courts. L'EA analyse les conditions du marché en temps réel et exécute automatiquement les transactions avec des niveaux de stop-loss et de take-profit prédéfinis. Il prend également en charge une fonction de stop suiveur, permettant aux traders de bloquer leurs bénéfices lorsque le marché évolue favorablement. Pour garantir l'exactitude, l'EA utilise un filtre de spread pour éviter de négocier dans des conditions défavorables et un mécanisme de protection contre les glissements pour une exécution précise des ordres. AI Golden Jet Fighter GTX comprend une fonction de gestion des risques, permettant aux traders de définir des niveaux de risque en pourcentage du solde de leur compte, ce qui le rend adaptable à différents styles de trading. L'EA exploite les algorithmes NN pour analyser les données du marché en temps réel, s'adapter aux conditions changeantes et fournir des signaux très précis pour les entrées et les sorties de transactions. Facile à utiliser et entièrement automatisé, cet EA nécessite une configuration minimale, le rendant accessible aux traders de tous niveaux, des débutants aux professionnels, éliminant ainsi le besoin d'une surveillance constante du marché.

PRIX 975$ pour les 10 prochains acheteurs, prochain prix 1199$ (2/10), finalement le prix sera augmenté à 1999$

Le module AI GTX est un composant avancé basé sur un réseau neuronal conçu pour optimiser le scalping de l'or au sein de la plateforme MetaTrader 5. Il améliore le Jet Fighter Trading Advisor en utilisant des données en temps réel et l'apprentissage automatique pour des décisions de trading précises et rapides.





Caractéristiques principales : Scalping en temps réel : le module AI GTX analyse les mouvements du prix de l'or en temps réel, identifiant les points d'entrée et de sortie idéaux pour des profits rapides dans le trading haute fréquence.

Stratégie adaptative : elle ajuste dynamiquement les stratégies de trading en fonction des conditions du marché, en affinant les niveaux de support et de résistance pour capturer des mouvements rentables.

Cette intégration garantit aux traders de bénéficier d'un scalping d'or plus rapide, plus intelligent et plus adaptatif. Recommandations :

Paire de devises : XAUUSD (OR)

Période : H1

Dépôt minimum : 100 $ (recommandé 300 $)



Type de compte : Tout type de compte, mais les comptes ECN et Raw Spread seront meilleurs

Effet de levier : N'importe lequel

Utilisez un VPS pour que l'EA fonctionne 24h/24 et 7j/7 (recommandé) Caractéristiques: Chaque transaction est protégée avec SL

Fonction de lot automatique intégrée

Facile à installer, les paramètres par défaut sont parfaits pour la plupart des courtiers

Les transactions du testeur de stratégie Expert Advisor correspondent parfaitement aux transactions du trading réel

N'utilise pas de grille, de martingale ou d'autres stratégies dangereuses

Convient à TOUTES LES FIRMES D'ACCESSOIRES

Bon choix pour les débutants et les professionnels

Utilise le module AI GTX

Peut travailler avec n'importe quel courtier Pourquoi le module AI GTX personnalisé est meilleur que le module Chat GPT

Le module AI GTX surpasse l'IA générale comme Chat GPT en étant spécifiquement conçu et formé pour le trading Forex dans le Jet Fighter EA sur Meta Trader 5.

Conçu spécialement pour le trading : contrairement à Chat GPT, AI GTX est conçu pour analyser les marchés Forex en temps réel, offrant des décisions de trading plus précises.

Techniques avancées de réseau neuronal : il utilise des programmes neuronaux modernes tels que LSTM , CNN , Q-Learning et les réseaux bayésiens , optimisés pour les stratégies de trading.

Intégré et formé : AI GTX est intégré à l'EA, optimisé pour un trading Forex rapide et précis, garantissant de meilleurs résultats qu'un modèle d'IA général comme Chat GPT.

