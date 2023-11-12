L'indicateur "YesterDay High Low" pour la plateforme de trading MetaTrader 4 (MT4) est un outil puissant conçu pour aider les traders à identifier les niveaux de prix clés à partir de la journée de trading précédente. Cet indicateur fournit une représentation visuelle des prix hauts, des prix bas, des moyennes des prix hauts/bas, ainsi que des niveaux de moyennes intermédiaires sur le graphique.





Principalement utilisé par des traders institutionnels et professionnels, cet indicateur offre une vue instantanée des niveaux de prix qui sont souvent considérés comme cruciaux sur les marchés financiers. Voici une description détaillée de ses principales fonctionnalités :





1. **Prix Haut de la Journée Précédente :** L'indicateur trace une ligne horizontale pour représenter le prix le plus élevé atteint lors de la séance précédente. Ce niveau est souvent considéré comme une résistance potentielle.





2. **Prix Bas de la Journée Précédente :** Une autre ligne horizontale est tracée pour indiquer le prix le plus bas atteint lors de la journée précédente. Ce niveau est généralement interprété comme un support potentiel.





3. **Moyenne des Prix Hauts/Bas :** L'indicateur calcule également la moyenne des prix hauts et la moyenne des prix bas de la journée précédente. Ces moyennes fournissent une vision plus globale de la fourchette de prix de la journée précédente.





4. **Moyennes Intermédiaires :** En plus des prix hauts, bas et de leurs moyennes, l'indicateur peut également afficher des moyennes intermédiaires, créant ainsi des niveaux de référence supplémentaires sur le graphique.





L'utilisation de cet indicateur peut aider les traders à anticiper les zones où l'activité des traders institutionnels et professionnels est susceptible d'augmenter. Ces niveaux de prix clés peuvent servir de points de décision pour les traders, les aidant à prendre des décisions éclairées concernant leurs entrées et sorties de position, ainsi que pour la gestion des risques.



