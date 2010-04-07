Assistant Trader MT4

Trade Assistant, votre compagnon ultime dans le monde du trading. Conçu pour les traders, par les traders, Trade Assistant est un outil de pointe qui révolutionne la façon dont vous gérez vos positions. Que vous soyez un professionnel chevronné ou débutant, notre trade manager vous permettra de prendre des décisions éclairées et d'améliorer vos stratégies de trading.

Principales caractéristiques :



Trade Manager Extraordinaire : Trade Assistant agit comme programme de confiance, suivant méticuleusement toutes vos positions en temps réel. Avec une interface conviviale, vous pouvez facilement surveiller plusieurs transactions simultanément, vous assurant ainsi de garder le contrôle. Gestion efficace des postes : Fini l’époque où il fallait jongler avec les feuilles de calcul et les calculs manuels. Notre assistant commercial rationalise la gestion des positions, vous permettant de définir les niveaux de stop-loss et de take-profit avec précision. Il vous aide à maintenir la discipline et à exécuter parfaitement votre plan de trading. Boîte à outils de l'Assistant Trader : pour les moments où vous avez besoin d'un coup de main, Trade Assistant propose une boîte à outils de ressources commerciales essentielles. Des outils d'analyse technique aux mises à jour de l'actualité du marché, vous aurez à portée de main tout ce dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées. Maîtrise de la gestion des risques : Trade Assistant donne la priorité à la gestion des risques, vous aidant ainsi à protéger votre capital. Il fournit une analyse risque-récompense et calcule la taille des positions pour vous assurer de maintenir un profil de risque sain dans toutes vos transactions. Personnalisation et alertes : adaptez Trade Assistant à votre style de trading unique. Définissez des alertes et des notifications personnalisées pour rester informé des mouvements du marché et des opportunités potentielles, même lorsque vous êtes loin de votre pupitre de négociation. Convivial et intuitif : Que vous soyez un trader chevronné ou un nouveau venu dans le jeu, la conception intuitive de Trade Assistant facilite la navigation et l'utilisation de ses puissantes fonctionnalités. Dites adieu aux outils de trading complexes et encombrants.

Trade Assistant est l'assistant trader que vous avez toujours voulu à vos côtés. Il vous permet de négocier plus intelligemment, de gérer vos positions efficacement et de naviguer sur les marchés en toute confiance. Améliorez votre jeu de trading avec Trade Assistant dès aujourd'hui et découvrez la différence.

Rejoignez les rangs des traders à succès qui font confiance à Trade Assistant comme leur compagnon ultime dans le monde du trading. Commencez dès maintenant et faites passer votre trading au niveau supérieur.



Notre liste des principales fonctionnalités







Gestion des risques

Calcule le volume de la transaction en tenant compte du risque établi et de la taille du Stop Loss.

Calcule le volume de la transaction en tenant compte de la commission du courtier et du spread.

Affichage du profit d'une position ouverte, en tenant compte de la commission du courtier et du spread.

La fonction de définir le ratio profit/perte.

Gestion des positions et des commandes

Le panel prend en charge les ordres de marché et en attente.

Clôture d'une position par parties – clôture une partie de la commande en pourcentage du volume défini.

Ordre à cours limité : déplace un ordre à cours limité en suivant le prix du marché sur une distance.

Commande OCO : une fonction permettant d'annuler plusieurs commandes en attente lorsque l'une d'entre elles est activée.

Clôture des positions par type d'ordre.

Clôture des positions après avoir atteint le profit spécifié.





Marchés



L'assistant trader travaille sur toutes sortes de symboles : paires de devises, indices, métaux, matières premières, cryptomonnaies, etc.



