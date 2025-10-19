Scripts: sSyncScroll
Dmitry, merci beaucoup pour ce script !
Peut-être y a-t-il une possibilité de faire de votre script un indicateur, de sorte qu'il soit constamment sur les graphiques et qu'il ne disparaisse pas lorsque l'on passe d'un timeframe à l'autre.
Cordialement, Eduard.
Cher Dmitry, merci pour ce script. J'ai une question à vous poser.
Dmitry, ainsi que les experts respectés,
Pouvez-vous me dire comment faire pour que ce script déplace les graphiques non pas sur 4 bougies en 1 étape, mais sur 1 bougie en 1 étape ? Par exemple, j'ai des graphiques de 5 minutes ouverts, et si j'appuie sur la flèche droite, je saute de 8:00 à 8:20.
J'ai essayé de trouver le code moi-même, mais je ne connais pas encore très bien le langage MT5, je n'ai pas pu le comprendre, j'ai donc décidé de demander conseil.
Je vous remercie de votre aide.
Dmitry, ainsi que des experts respectés,
Pouvez-vous me dire comment faire pour que ce script déplace les graphiques non pas sur 4 bougies par 1 pas, mais sur 1 bougie par 1 pas ? Par exemple, j'ai des graphiques de 5 minutes ouverts, et si j'appuie sur la flèche droite, je saute de 8:00 à 8:20.
Un excellent script, j'aimerais vraiment l'utiliser, mais je suis sur MT4. Est-il possible de modifier le script pour MT4 ?
Je vous souhaite une bonne journée,
Robert
Sauvegardez-le en tant que fichier mq4, ajoutez la ligne
au début du fichier et voilà : cela fonctionnera.
Ou utilisez le fichier ci-joint (en faisant ce qui a été décrit plus haut)
F12 et Shift+F12
sSyncScroll:
Script pour le défilement synchrone des graphiques.
Author: Dmitry Fedoseev