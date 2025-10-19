Scripts: sSyncScroll

Nouveau commentaire
 

sSyncScroll:

Script pour le défilement synchrone des graphiques.

sSyncScroll

Author: Dmitry Fedoseev

 

Dmitry, merci beaucoup pour ce script !

Peut-être y a-t-il une possibilité de faire de votre script un indicateur, de sorte qu'il soit constamment sur les graphiques et qu'il ne disparaisse pas lorsque l'on passe d'un timeframe à l'autre.

Cordialement, Eduard.

 

Cher Dmitry, merci pour ce script. J'ai une question à vous poser.

Dmitry, ainsi que les experts respectés,

Pouvez-vous me dire comment faire pour que ce script déplace les graphiques non pas sur 4 bougies en 1 étape, mais sur 1 bougie en 1 étape ? Par exemple, j'ai des graphiques de 5 minutes ouverts, et si j'appuie sur la flèche droite, je saute de 8:00 à 8:20.

J'ai essayé de trouver le code moi-même, mais je ne connais pas encore très bien le langage MT5, je n'ai pas pu le comprendre, j'ai donc décidé de demander conseil.

Je vous remercie de votre aide.

 
Finik:

Cher Dmitry, merci pour ce script. J'ai une question à vous poser.

Dmitry, ainsi que les experts respectés,

Pouvez-vous me dire comment faire pour que ce script déplace les graphiques non pas sur 4 bougies en 1 étape, mais sur 1 bougie en 1 étape ? Par exemple, j'ai des graphiques de 5 minutes ouverts, et si j'appuie sur la flèche droite, je saute de 8:00 à 8:20.

J'ai essayé de trouver le code moi-même, mais je ne connais pas encore très bien le langage MT5, je n'ai pas pu le comprendre, j'ai donc décidé de demander conseil.

J'ai donc décidé de vous demander conseil.

Est-ce que cela fonctionne ? J'ai récemment écrit que celui-ci était également cassé.
 
Finik:

Dmitry, ainsi que des experts respectés,

Pouvez-vous me dire comment faire pour que ce script déplace les graphiques non pas sur 4 bougies par 1 pas, mais sur 1 bougie par 1 pas ? Par exemple, j'ai des graphiques de 5 minutes ouverts, et si j'appuie sur la flèche droite, je saute de 8:00 à 8:20.

F12 et Shift+F12
 

Un excellent script, j'aimerais vraiment l'utiliser, mais je suis sur MT4. Est-il possible de modifier le script pour MT4 ?


Je vous souhaite une bonne journée,


Robert

 
ReactoFX:

Un excellent script, j'aimerais vraiment l'utiliser, mais je suis sur MT4. Est-il possible de modifier le script pour MT4 ?


Je vous souhaite une bonne journée,


Robert

Sauvegardez-le en tant que fichier mq4, ajoutez la ligne

#property strict

au début du fichier et voilà : cela fonctionnera.

Ou utilisez le fichier ci-joint (en faisant ce qui a été décrit plus haut)

Dossiers :
ssyncscroll.mq4  8 kb
 
Andrey Khatimlianskii:
F12 et Shift+F12
Nous vous remercions de votre attention.
 
Bonjour, est-il possible de désactiver l'AUTOSCROLL ? Merci de m'aider.
 
Lorsqu'une nouvelle cotation arrive, elle déplace le graphique vers la droite. En même temps, le déplacement du graphique à l'arrivée de nouveaux ticks est désactivé. Il est désactivé par le script lui-même. Je peux essayer de le corriger, mais je vous prie de me donner un conseil sur la partie du code qui en est responsable. Je suis nouveau dans MQL 5
 
Cela a été très utile pour mes Backtesting, merci beaucoup pour ce script, vous êtes le meilleur!
12
Nouveau commentaire