gumgum:

C'est une honte que je n'aie pas la fonction dépo et profit juste pour moi.

donne 1.#INF.

Servicedesk a déjà écrit...

et le zéro après le point ne peut pas être écrit comme ceci 
double pro=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000.0;
 
sergey1294:
et tu ne peux pas mettre un zéro après le point comme ça.

gumgum:

Je viens de vérifier l'expression.

double pro=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000.; 
или 
double pro=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000.0;

Il ne vous donne pas d'erreur, il fonctionne bien.

2010.08.07 22:27:13     проверка (EURUSD,M5)    pro = 0.5929100000000001
 
sergey1294:

Bien sûr que c'est bien et que ça ira bien !

J'utilise deux bibliothèques.... Je ne vais pas décrire toute la situation.

 
gumgum:

Pourquoi demander pourquoi il y a une erreur, il n'y a pas d'erreur dans l'expression que vous avez donnée comme exemple, l'erreur doit être dans quelque chose d'autre.
 
Je n'ai pas demandé.)
 
Alors quel est le sens de votre message 

Жадь конечно что нет функции депо и прибыли просто у меня

double pro=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000.;

дает 1.#INF. 

Сервисдеск уже написал...
 
Où avez-vous vu la question ? ))))
 
Si ce n'était pas une question, alors je m'excuse d'avoir essayé de vous aider à résoudre votre problème.
 

J'ai décidé de tester une stratégie. Mais d'une manière ou d'une autre, le conseiller expert a commencé à se comporter bizarrement dans le testeur.

Je voulais l'utiliser pendant de longues périodes. Bien que l'algorithme soit presque scalper. ;)


J'ai donc décidé de vérifier les données à venir pour entrer dans l'Expert Advisor.

J'ai lancé un conseiller expert sans prétention

input bool diskret=false;  // работать по открытию бара?

input bool File=true;
MqlTradeRequest mReq;
MqlTradeResult mRez;
int handle1,handle2;
double iBuffer1[],iBu1[];
double iBuffer2[],iBu2[];
double vol[22],OTS;
MqlDateTime newT,oldT;
datetime newTT,oldTT;

string FName;

int hF;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--------------Set default vaules for all new order requests
   mReq.action=TRADE_ACTION_DEAL;
   mReq.magic=777;
   mReq.symbol=Symbol();                 // Trade symbol
   mReq.deviation=3;                     // Maximal possible deviation from the requested price
   mReq.type_filling=ORDER_FILLING_AON;  // Order execution type
   mReq.type_time=ORDER_TIME_GTC;        // Order execution time
   mReq.comment="MAMASKHA_"+IntegerToString(PeriodSeconds()/60,2);
//----------------------- Set Volume pi
    Print ("----- Start init ---");
   
   oldTT=TimeCurrent()+51;TimeToStruct(oldTT,oldT);
   oldTT-=oldT.hour; oldTT-=oldT.min;
   printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d   %3d",oldT.day,oldT.mon,
          oldT.year,oldT.hour,oldT.min,
          SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL));
   StringConcatenate(FName,mReq.comment,"_",oldT.year,"x",oldT.mon,"x",
         oldT.day,"_",oldT.hour,"_",oldT.min,".csv");
   if (File) {hF=FileOpen(FName, FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON);
              if (hF<-1) Print ("Ошибка открытия файла ",FName," ",
                            GetLastError());
              if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon,
                   oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I"
                );
               Print ("Start on ",FName);   
              }
   Print ("Start ",mReq.comment);                              
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if (File) FileClose(hF);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {   

   bool poz=true;

   int i,per=PeriodSeconds();

   MqlTick tick;
   //------------------
   if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
     {
      Print("Failed to get Symbol info!",per);
      return;
     }
   
   newTT=tick.time;
   if(newTT<=oldTT+per+1)
       {if (diskret)return;}
   else
   {
     
      MqlRates rates[];
      
     int copied=CopyRates(Symbol(),0,0,1,rates);
     if(copied<=0)
        Print("Ошибка копирования ценовых данных ",GetLastError());
        else oldTT=rates[0].time;
          
      
      TimeToStruct(oldTT,oldT);
      printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d",oldT.day,oldT.mon,
                  oldT.year,oldT.hour,oldT.min);
      TimeToStruct(newTT,newT);
      printf(" New %02d.%02d.%4d %2d:%2d",newT.day,newT.mon,
                  newT.year,newT.hour,newT.min);            
      if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon,
                   oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I",
                tick.ask,tick.bid,tick.last,tick.volume);
    }
   

   return;
  }

et j'ai obtenu un journal étrange. Qui peut me dire la raison du saut des périodes de données ?

Et encore une chose - le fichier, qui doit être créé (xp2sp) dans le répertoire n'est pas détecté.

Veuillez clarifier, je n'ai pas regardé MT5 depuis longtemps et je suis complètement perdu...

:(

