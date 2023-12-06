Erreurs, bugs, questions - page 88
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
C'est une honte que je n'aie pas la fonction dépo et profit juste pour moi.
donne 1.#INF.
Servicedesk a déjà écrit...
et tu ne peux pas mettre un zéro après le point comme ça.
Peu importe comment vous l'épelez, c'est toujours 1.#INF.
Cela ne semble pas faire de différence que ce soit 10. ou 10.0.
Peu importe comment vous l'épelez, c'est toujours 1.#INF.
Cela ne semble pas faire de différence 10. ou 10.0.
Je viens de vérifier l'expression.
Il ne vous donne pas d'erreur, il fonctionne bien.
Je viens de vérifier l'expression.
aucune erreur, tout fonctionne bien.
Bien sûr que c'est bien et que ça ira bien !
J'utilise deux bibliothèques.... Je ne vais pas décrire toute la situation.
Bien sûr que c'est bien et que ça ira bien !
J'ai deux bibliothèques dans use.... Je ne vais pas décrire toute la situation.
Alors pourquoi demander pourquoi il y a une erreur, il n'y a pas d'erreur dans l'expression que vous avez donnée comme exemple, l'erreur doit être dans quelque chose d'autre.
Je ne demandais pas).
Alors quel est le sens de votre message
Alors quel est le sens de votre message
Où avez-vous vu la question ? ))))
J'ai décidé de tester une stratégie. Mais d'une manière ou d'une autre, le conseiller expert a commencé à se comporter bizarrement dans le testeur.
Je voulais l'utiliser pendant de longues périodes. Bien que l'algorithme soit presque scalper. ;)
J'ai donc décidé de vérifier les données à venir pour entrer dans l'Expert Advisor.
J'ai lancé un conseiller expert sans prétention
input bool File=true;
MqlTradeRequest mReq;
MqlTradeResult mRez;
int handle1,handle2;
double iBuffer1[],iBu1[];
double iBuffer2[],iBu2[];
double vol[22],OTS;
MqlDateTime newT,oldT;
datetime newTT,oldTT;
string FName;int hF;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--------------Set default vaules for all new order requests
mReq.action=TRADE_ACTION_DEAL;
mReq.magic=777;
mReq.symbol=Symbol(); // Trade symbol
mReq.deviation=3; // Maximal possible deviation from the requested price
mReq.type_filling=ORDER_FILLING_AON; // Order execution type
mReq.type_time=ORDER_TIME_GTC; // Order execution time
mReq.comment="MAMASKHA_"+IntegerToString(PeriodSeconds()/60,2);
//----------------------- Set Volume pi
Print ("----- Start init ---");
oldTT=TimeCurrent()+51;TimeToStruct(oldTT,oldT);
oldTT-=oldT.hour; oldTT-=oldT.min;
printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d %3d",oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min,
SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL));
StringConcatenate(FName,mReq.comment,"_",oldT.year,"x",oldT.mon,"x",
oldT.day,"_",oldT.hour,"_",oldT.min,".csv");
if (File) {hF=FileOpen(FName, FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON);
if (hF<-1) Print ("Ошибка открытия файла ",FName," ",
GetLastError());
if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I"
);
Print ("Start on ",FName);
}
Print ("Start ",mReq.comment);
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if (File) FileClose(hF);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
bool poz=true;
int i,per=PeriodSeconds();MqlTick tick;
//------------------
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("Failed to get Symbol info!",per);
return;
}
newTT=tick.time;
if(newTT<=oldTT+per+1)
{if (diskret)return;}
else
{
MqlRates rates[];
int copied=CopyRates(Symbol(),0,0,1,rates);
if(copied<=0)
Print("Ошибка копирования ценовых данных ",GetLastError());
else oldTT=rates[0].time;
TimeToStruct(oldTT,oldT);
printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d",oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min);
TimeToStruct(newTT,newT);
printf(" New %02d.%02d.%4d %2d:%2d",newT.day,newT.mon,
newT.year,newT.hour,newT.min);
if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I",
tick.ask,tick.bid,tick.last,tick.volume);
}
return;
}
et j'ai obtenu un journal étrange. Qui peut me dire la raison du saut des périodes de données ?
Et encore une chose - le fichier, qui doit être créé (xp2sp) dans le répertoire n'est pas détecté.
Veuillez clarifier, je n'ai pas regardé MT5 depuis longtemps et je suis complètement perdu...
:(