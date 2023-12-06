Erreurs, bugs, questions - page 859
Cette fonction n'est donc appelée que lorsque l'optimisation=CustomMax ?
En fait, j'ai d'abord utilisé cette fonction de cette façon :
bool IsGraphic = true ;
void OnTesterInit(){
//----
IsGraphic = (MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE) > 0) ;
Print(MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE), " Bonjour, Testeur !)
//----
}
Bonjour !
Tous les terminaux MT5 installés ont été mis à jour, et dans chacun d'eux l'onglet "signaux" a disparu.
J'ai téléchargé un nouveau terminal depuis le site web de MQ, mais de la même manière, cet onglet est absent :
Référence : Windows 7 x64 Professional, Rus
Qu'est-ce que je peux faire ?
Merci.
kotox:
Tous les terminaux MT5 installés ont été mis à jour et l'onglet "signaux" a disparu dans chacun d'eux.
Que faire ?
Essayez de vous connecter au serveur MetaQuotes-Demo,
La possibilité d'utiliser les signaux est très probablement désactivée sur le serveur auquel vous vous connectez.
Bonjour,
J'essaie d'enregistrer une image et de la publier sur le site Web. Lorsque j'enregistre via le terminal, l'image suivante est enregistrée sur le site Web :
lien image:https://www.mql5.com/en/charts/12560/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
Dans la réalité, le graphique est le suivant
C'est-à-dire qu'aucun objet n'est sauvegardé.
objets uniquement s'ils sont sauvegardés comme (AS IS)
Je demande parce que tout était sauvegardé normalement avant.
C'est-à-dire qu'il n'enregistre aucun objet.
sont sauvés.
C'est juste que le terminal a considéré votre demande comme une demande publicitaire en raison de la présence d'un lien, et ce à juste titre.
Dommage que le forum ne puisse pas reconnaître les RP et les bannir automatiquement.
Je dois l'aider à le faire. Parfois. Mais on y travaille.
prendre un indice ?
;)
persistent.
C'est juste que le terminal a jugé votre application comme étant une publicité sur la base du lien, et à juste titre.
Dommage que le forum ne puisse pas reconnaître les RP et les bannir automatiquement.
Je dois l'aider avec ça. Parfois. Mais on y travaille.
Tu as compris l'allusion ?
;)
Qu'est-ce que l'un a à voir avec l'autre ?
Dites-moi pourquoi il n'a pas sauvé la ligne, aussi.
persistent.
C'est juste que le terminal a jugé que votre application était une publicité sur la base du lien, et à juste titre.
C'est dommage que le forum ne puisse pas reconnaître les RP et les bannir automatiquement.
Je dois l'aider avec ça. Parfois. Mais on y travaille.
Vous avez compris ?
;)
J'apprécie votre humour de super modérateur, merci. Mais j'aimerais quand même aller au fond du problème qui existe.
Donc je n'ai pas l'air d'un mec des relations publiques pour vous,
Il y a un lien vers ce site web: https://www.mql5.com/en/charts/12582/usdcad-h1-metaquotes-software-corp.
Il ne regarde pas :https://www.mql5.com/en/charts/12581/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
ok
Mais ici, le texte brut n'est pas non plus sauvegardé :
https://www.mql5.com/en/charts/12583/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
qui ressemble à ceci (enregistré tel quel): https://www.mql5.com/en/charts/12589/usdcad-h1-metaquotes-software-corp