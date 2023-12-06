Erreurs, bugs, questions - page 812
Quel est le mode binaire du terminal ?
Il n'y a pas d'informations de ce type dans les propriétés du terminal "About" (seulement la version et le build).
Mais il n'est pas dans le dossier "Program Files (x86)", mais dans "Program Files" où, sur Win7 64 bit, tous les programmes qui peuvent fonctionner sur 64 bit sont installés.
Il est logique de supposer qu'il s'agit de 64 bits.
(Êtes-vous capable de répéter ce qui est décrit et montré ci-dessus ?)
Vous pouvez vérifier le journal du terminal au démarrage
.........
Oui, mais seulement lorsque le bouton "step out" est pressé.
Dans toutes les autres options de débogage et dans la construction, tout fonctionne correctement. Conclusion - problème dans le débogueur, lors du traitement "step out".
Ecrivez à Servicedesk, ils le corrigeront pour la prochaine version.
Le day-trading consiste à prendre des positions longues ou courtes pendant la journée, sans reporter les opérations sur le jour suivant.
Day-trading - est-ce un système de trading ? Je veuxécrire un article sur les systèmes de trading, mais je ne suis pas assez intelligent pour comprendre comment fonctionne le daytrading.
Chers modérateurs du site. Veuillez déplacer le fil de discussion"Basket Trading, Binary Trading" créé par l'auteur par erreur vers la section "Discussions générales" dans la section "Systèmes de trading", qui correspond au sujet de la branche. Le sujet est pertinent et intéressant pour de nombreuses personnes. L'auteur de la branche propose également de la déplacer.
Merci.
Malheureusement, ce n'est pas une option.
