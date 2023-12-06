Erreurs, bugs, questions - page 781

papaklass:

Cela ne marcherait-il pas ?

Tol64:
ArrayMaximum() et ArrayMinimum() ne fonctionnent pas ?
Merci ! Je vais devoir étudier les tableaux ! Je ne les ai pas encore utilisés... J'ai pensé que ça pourrait être plus facile sans eux. Pourquoi y a-t-il une telle limitation dans mcl4 et mcl5 ?
 
borilunad:

Qui peut expliquer pourquoi Mach et Min sont limités à la recherche de 2 nombres et non d'un nombre plus grand comme dans d'autres langues ? Parce que je dois faire des formules fastidieuses pour trouver le résultat recherché... Merci !

Est-ce que huit suffiront ?

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       MinMax.mqh |
//|                             Copyright (c) 2009, Vladimir Gomonov |
//|                                            MetaDriver@rambler.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "(c) 2009, Vladimir Gomonov"
#property link      "MetaDriver@rambler.ru"

double fmin(double a,double b,double c,double d=DBL_MAX,
            double e=DBL_MAX,double f=DBL_MAX,double g=DBL_MAX,double h=DBL_MAX)
  {
    return (
       fmin(a,
       fmin(b,
       fmin(c,
       fmin(d,
       fmin(e,
       fmin(f,
       fmin(g,
       h))))))));
  }

double fmax(double a,double b,double c,double d=DBL_MIN,
            double e=DBL_MIN,double f=DBL_MIN,double g=DBL_MIN,double h=DBL_MIN)
  {
    return (
       fmax(a,
       fmax(b,
       fmax(c,
       fmax(d,
       fmax(e,
       fmax(f,
       fmax(g,
       h))))))));
  }
borilunad:
Merci ! Je vais devoir étudier les tableaux ! Je ne les ai pas encore utilisés... J'ai pensé que ça pourrait être plus facile sans eux. Pourquoi y a-t-il une telle restriction dans mcl4 et mcl5 ?
Il n'y a aucune restriction. MetaDriver vous a montré un exemple. ))
 
MetaDriver:

Est-ce que huit suffiront ?

Merci à vous aussi ! J'utilise presque la même chose, mais dans le code général, par exemple, je trouve à partir de 4 paires, puis de 2 paires et de la dernière, enfin, comme dans un tirage de coupe :

x = fmax(fmax(fmax(a,b),fmax(c,d)),fmax(fmax(e,f),fmax(g,h)));
Pour l'instant, je préfère avoir tout à portée de main. De cette façon, je peux réagir plus rapidement aux caprices du marché. Il y a peu d'optimisation. Et je suis toujours à la recherche de nouvelles solutions dans le programme. Profit à tous !
 

Échelle par points par barre, si les nombres sont fractionnaires, l'échelle des prix est complètement bouleversée (Yen dans la capture d'écran).

PS avait l'habitude d'être bien, cela est venu avec certaines des dernières mises à jour.

 

Est-il possible de changer non seulement le SL et le TP mais aussi le commentaire ou la magie sur une position ouverte.

 
gpwr:

Est-il possible de changer non seulement SL et TP mais aussi le commentaire ou la magie.

Non, la magie d'une position est la même que celle de l'ordre d'ouverture,

Le commentaire, quant à lui, est le même que le dernier ordre de la position.

 
Urain:

Aucune magie de position n'est égale à la magie de l'ordre d'ouverture,

mais le commentaire peut, il est égal au dernier ordre de la position.

C'est bien. Merci.
 
Silent:

l'échelonnement en points par barre, s'il s'agit de nombres fractionnaires, fait exploser l'échelle des prix (en yens dans la capture d'écran).

PS avait l'habitude d'être bien, cela est venu avec certaines des dernières mises à jour.

Merci pour cet article. Je vais le réparer.
 
TheXpert:

Est-ce que je verrai toujours mon zigzag publié dans la partie anglaise de la kodobase ?

3 semaines, c'est déjà un coup de marteau.

Plusieurs facteurs entrent en jeu ici :

  1. Pourquoi n'avez-vous pas soumis votre code pour examen ? Les modérateurs ne regardent pas les brouillons.
  2. Pourquoi avez-vous fait de la version anglaise de l'indicateur une publication séparée ? Nous faisons toutes les traductions nous-mêmes. Cette variante de la vôtre dans la partie anglaise de la base de code a été trouvée par accident.
  3. L'image dans le projet est mauvaise. Ce n'est pas la première fois que vous soumettez une base de code. Et d'ailleurs, il y a toujours des recommandations sur la façon de préparer un exemple dans Code Base dans un nouveau modèle de publication. Mais les gens ici sont plus des écrivains que des lecteurs.

La traduction de l'indicateur Perfect ZigZag sera faite et publiée.

