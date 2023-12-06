Erreurs, bugs, questions - page 781
Cela ne marcherait-il pas ?
ArrayMaximum() et ArrayMinimum() ne fonctionnent pas ?
Qui peut expliquer pourquoi Mach et Min sont limités à la recherche de 2 nombres et non d'un nombre plus grand comme dans d'autres langues ? Parce que je dois faire des formules fastidieuses pour trouver le résultat recherché... Merci !
Est-ce que huit suffiront ?
Merci ! Je vais devoir étudier les tableaux ! Je ne les ai pas encore utilisés... J'ai pensé que ça pourrait être plus facile sans eux. Pourquoi y a-t-il une telle restriction dans mcl4 et mcl5 ?
Merci à vous aussi ! J'utilise presque la même chose, mais dans le code général, par exemple, je trouve à partir de 4 paires, puis de 2 paires et de la dernière, enfin, comme dans un tirage de coupe :Pour l'instant, je préfère avoir tout à portée de main. De cette façon, je peux réagir plus rapidement aux caprices du marché. Il y a peu d'optimisation. Et je suis toujours à la recherche de nouvelles solutions dans le programme. Profit à tous !
Échelle par points par barre, si les nombres sont fractionnaires, l'échelle des prix est complètement bouleversée (Yen dans la capture d'écran).
PS avait l'habitude d'être bien, cela est venu avec certaines des dernières mises à jour.
Est-il possible de changer non seulement le SL et le TP mais aussi le commentaire ou la magie sur une position ouverte.
Non, la magie d'une position est la même que celle de l'ordre d'ouverture,
Le commentaire, quant à lui, est le même que le dernier ordre de la position.
Est-ce que je verrai toujours mon zigzag publié dans la partie anglaise de la kodobase ?
3 semaines, c'est déjà un coup de marteau.
Plusieurs facteurs entrent en jeu ici :
La traduction de l'indicateur Perfect ZigZag sera faite et publiée.