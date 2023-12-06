Erreurs, bugs, questions - page 782

Rosh:

Plusieurs facteurs entrent en jeu ici :

  1. Pourquoi n'avez-vous pas soumis le code pour vérification ? Les modérateurs ne regardent pas les brouillons.

J'ai soumis le code pour vérification. Non seulement cela, mais j'ai vérifié le statut après que la version anglaise n'ait pas été publiée en même temps que la version russe. Ne vous moquez pas de moi.

  1. Pourquoi avez-vous fait de la version anglaise de l'indicateur une publication séparée ? Nous faisons toutes les traductions nous-mêmes. Nous avons trouvé votre version dans la partie anglaise de la base de codes par hasard.

Parce que c'est comme ça au 4. Je n'ai rien vu sur "eux-mêmes" nulle part. J'ai pensé rendre la vie plus facile aux rédacteurs (

  1. L'image dans le projet est mauvaise. Ce n'est pas la première fois que vous le postez dans la base de code. Par ailleurs, le modèle d'une nouvelle publication contient toujours des recommandations sur la préparation d'un exemple dans Code Base. Mais les gens ici sont plus des écrivains que des lecteurs.

L'image dans le projet correspond à tous les paramètres formels. Et l'essence, malgré sa taille, le reflète parfaitement. Voici une image de 4ka provenant du code publié.

Dans la version russe, les éditeurs ont fait une meilleure image.

Une traduction de l'indicateur Perfect ZigZag sera réalisée et publiée.

Merci, bien sûr. Mais l'impression est restée. Et franchement plus par votre commentaire que par le retard lui-même (

 

Changez vos ordinateurs - j'en ai marre qu'ils soient toujours en avance.

 
Je ne suis pas un commentateur - je veux, comme tout le monde, que l'heure soit réelle - actuelle, Greenwich en secondes, sinon vous vous baladez pendant une demi-seconde ou plus. Vous n'avez pas le cerveau pour le comprendre ?
 

Est-ce nécessaire - quiconque travaille prend une source aléatoire et la superpose à des données historiques - voyez ce qui se passe.

 
MetaDriver:

Est-ce que huit suffiront ?

 double fmax(double a,double b,double c,double d=DBL_MIN,double e=DBL_MIN,double f=DBL_MIN,double g=DBL_MIN,double h=DBL_MIN)
La fonction présentée ne fonctionne correctement qu'avec des nombres positifs. Pour que la fonction fonctionne sur la plage de nombres entiers, DBL_MIN doit être remplacé par -DBL_MAX.
Yurich:
La fonction présentée ne fonctionne correctement qu'avec des nombres positifs. Pour que la fonction fonctionne sur la plage de nombres entiers, DBL_MIN doit être remplacé par -DBL_MAX.
Eh... ???? Vérifiez à nouveau.
 

S'il n'y a pas assez d'espace disque, c'est amusant de voir comment cela se passe).

 
MetaDriver:
Uh... ??? Vérifie encore.
Pourquoi vérifier. DBL_MIN est "La valeur positive minimale qui peut être représentée par le type double" et elle sera toujours supérieure à tout nombre négatif comparé. :)
Dans le service "Emplois", il n'est plus possible de soumettre une demande d'emploi depuis hier soir. S'il vous plaît, réparez-le.
 
MetaDriver:
Er... ??? Vérifiez encore.
Vous le vérifiez, DBL_MIN tend vers zéro, tandis que le -DBL_MAXde Yurich est un très petit nombre négatif.
