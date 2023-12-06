Erreurs, bugs, questions - page 723
et après avoir supprimé cette variable l'erreur se reproduit ?
Oui. C'est la même chose sur 32 et 64 bits. Et lorsque je cherchais la raison, je mettais dans les commentaires tout le fragment de méthodes, la fonctionnalité récemment étendue, etc. - n'a pas réglé le problème.
Je n'ai qu'un seul ordinateur portable, il émet de telles erreurs et sur des endroits si plats, que je n'aurais pas pu penser tout de suite.
Il est comme un bêta-testeur expérimenté qui trouve les bugs cachés. Et sur les autres ordinateurs dont je dispose, le code fonctionne sans erreur.
La couleur des descriptions d'objets est indépendante du style. Un insecte ou un insecte ?
Existe-t-il une version mobile du site web ?
Le plus gros inconvénient est de répéter la même erreur dans un code plus petit à envoyer au service d'assistance.
Au fait, testez sur un autre ordinateur.
Dans un code plus petit, c'est impossible. Terminaux 32 et 64 bits sur différents ordinateurs. Mais le problème est résolu, au moins de cette façon. Au fait, j'ai ajouté une autre classe intermédiaire à cette hiérarchie et supprimé la fausse variable - tout fonctionne. La protection EX5 s'est peut-être déclenchée quelque part. Ou l'antivirus détecte la signature. J'ai Avast sur toutes mes machines. Je vais joindre ex5 ici, peut-être que c'est l'antivirus.
Dans ce cas, je vais ajouter à ma collection d'insectes que j'ai trouvés dans quelques jours.
La version 64 bits s'est avérée être une merde totale dans la version 630. Il s'écrase en morceaux.
- Et sur le transfert des chaînes dans la fonction (le contenu de la chaîne est remplacé à la fin par un certain trash précédent de la même, ou concaténation doubles, il est décidé par lui-même pour l'instant. Avant de la passer, j'assigne la chaîne de la fonction à la variable intermédiaire string).
- et lorsqu'on travaille avec des chaînes d'affectation NULL qui ne sont plus NULL (il y a eu une violation d'accès, cette application dans servicedesk se bloque, mais que répondre à votre question "nous ne répétons pas" - je ne sais pas :)
- et sur la requête de wininet.dll (le terminal se ferme en crash avec une proposition d'envoyer le crash à Microsoft ! Problème temporairement résolu en changeant le type du paramètre passé de chaîne à tableau int [])
- et sur la fonction de la classe CFastFile::ReadInteger(SHORT_VALUE) (tout d'abord elle donne des valeurs peu claires, au début la réaffectation du résultat de la lecture du tableau dans une variable intermédiaire a aidé, mais ensuite elle a échoué aussi. Et le plus important est qu' en mode débogage, il ne se répète jamais.:)
- Et la vitesse de chargement de l'EA en 64 est trois fois plus lente qu'en 32 (un peu plus rapide en mode débogage).
En bref, la version 64 bits est la plus nulle que j'aie jamais vue.
Et toutes les erreurs semblent provenir du même domaine. Une sorte de problème lorsqu'on travaille spécifiquement avec le retour/transfert de données de fonctions et de chaînes de caractères.
Comment puis-je expliquer tout cela dans le Service Desk, si tous ces bugs sont répartis dans différentes applications, liés à des accès et à des tonnes de code ? + Tant que vous n'aurez pas tout noté dans le Service Desk, il vous faudra quelques jours pour documenter et suivre tout cela. C'EST IRRÉALISTE.
Et tout est parfait dans la version 32 bits. Seul le premier problème se répète lors du transfert des cordes.
Et toutes les erreurs semblent provenir du même domaine. Il y a un problème avec le retour/transfert des données de la fonction et de la chaîne.
Une fonction construisait une longue chaîne de caractères à partir de morceaux renvoyés par d'autres fonctions (génération de programmes OpenCL). Dans le débogueur, tout se passe comme sur des roulettes - la construction se plante et dit "Acces Violation"... ;)
J'étais sur le point d'écrire au Service Desk, mais tout à coup, il s'est mis en marche et a fonctionné. :) Je ne pouvais plus le reproduire (bien que j'aie essayé de le faire honnêtement), alors pourquoi prendre la peine de l'envoyer au Service Desk ? Il ne reste plus qu'à râler et à se plaindre.
