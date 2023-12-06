Erreurs, bugs, questions - page 724
Cela s'est produit deux fois la semaine dernière (w7sp1, x64, 630) :
Que signifie ce message ?
Le conseiller expert dans le terminal laisse tomber un tel désordre et c'est tout.
Le débogage n'est pas atteint, il est immédiatement supprimé du graphique. Après une heure d'expériences, j'ai découvert que l'effet disparaît après l'ajout d'une variable arbitraire et inutile à n'importe quelle portée dans n'importe quelle branche de classe =définie= de la hiérarchie des classes de l'application.
Ca devrait être "Wired" ou "Wired" ou "Wired".
Deux ou trois choses intéressantes :
MQs a fait une optimisation rapide en mode "Opening prices only" - veri gud ! Alors pourquoi la vitesse d'optimisation sur les croisements dans ce mode est-elle environ 10 fois plus lente que sur les paires en dollars ? Le conseiller expert et la période sont les mêmes.
L'exportation de la liste des agents distants ne fonctionne pas. Cela fonctionnait auparavant, mais je ne me souviens pas de la version dans laquelle cela s'est produit.
Je regrette vraiment le drawdown des fonds dans"Optimization Results" ! C'est dommage qu'ils n'aient pas été déplacés au 4. Oui, nous pourrions exporter-excel-formule-tri... Une agitation superflue.
Écrivez à servicedesk avec des détails. Veuillez préciser le numéro de build, le système d'exploitation, le débit binaire, si l'UAC est activé et dans quel mode vous exécutez le terminal (/portable).
Alors pourquoi la vitesse d'optimisation des croisements dans ce mode est-elle environ 10 fois plus lente que celle des paires en dollars ? Le conseiller et la période sont les mêmes.
Donc, construction 630, 32 bits, XP.
Optimisation en 3 mois sur un noyau. Nuages, agents distants et autres agents locaux et noyaux désactivés. 200 courses. Paires EURUSD et EURGBP. Le serveur est MQ. Je joins les journaux. La différence de temps est de presque 14 fois : 13 et 193 secondes, ce qui n'est pas en faveur de la croix. Je n'exposerai pas le conseiller expert, il est assez simple. Pensez-y comme un mcd simple ). OUI ! Aucune donnée n'est demandée pour les autres paires dans le conseiller expert. Seulement la paire sous test.
Veuillez consulter les exemples de scripts dans"Surcharge d'opérations".
Ils ne compilent pas. J'ai trouvé moi-même l'erreur dans le premier script, mais je n'ai pas le cerveau pour le second.
Construire 630
Ils ne compilent pas. J'ai trouvé l'erreur moi-même dans le premier script,
Merci, j'ai ajouté la déclaration de type complexe manquante :