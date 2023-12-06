Erreurs, bugs, questions - page 718
Installation de la version 64 bits du terminal. Par rapport à la version 32 bits, c'est comme une nouvelle plate-forme. La moitié des icônes du panneau sont absentes (aperçu du marché, navigateur, testeur, outils, etc.). Je copie les Experts dans le catalogue MQL5\Experts\ ni le Testeur, ni le Terminal, ni l'Editeur ne les voient. Les indicateurs sont les mêmes. Quel est le problème ? Pourquoi les différentes versions de la plate-forme THE ONE se comportent-elles de cette manière ?
J'utilise une structure pour définir un tableau de valeurs, un tableau de tableaux... Puis faites des choses comme ça dans la boucle :
Il était nécessaire d'utiliser des variables globales du terminal, qui seraient également assignées dans la boucle dans le tableau de valeurs, mais a rencontré un problème avec l'établissement et la référence à un tableau de noms de chaînes de variables globales, il s'est avéré que seulement de cette façon :où, à chaque fois, des valeurs différentes seront réaffectées à la même variable globale bc, alors que nous en avons besoin de plusieurs différentes. Comment réécrire le tout par analogie avec la première partie du code ? Est-ce que c'est en quelque sorte par addition : "bc "+[tf/2] ?
Il est nécessaire d'utiliser des variables globales du terminal, qui seraient également affectées à un tableau de valeurs dans la boucle, mais................
Écriture du tableau dans une ressource, sauvegarde de la ressource (en cas de plantage du terminal) sur le disque régulièrement. Rapide et fiable.
Voici une autre option : https://www.mql5.com/ru/code/845
Je me suis dit que j'arrivais enfin à la phase finale du projet. Mais ce n'était pas le cas ! :)
Il a été écrit ici(https://www.mql5.com/ru/forum/23/page14#comment_170601):
14. MetaTester : L'algorithme de vérification des restrictions sur les positions globales des ordres a été mis en correspondance exacte avec le serveur.
Mais le volume peut encore être dépassé. Je l'ai vérifié sur un compte de concours.
Dois-je à nouveau écrire ce sujet au Service Desk ? L'ancienne application sur ce sujet n'est plus visible.
.. Jusqu'à présent, je peux voir les avantages de l'utilisation des variables globales du terminal, .............
Cela a toujours été le cas, même dans mt4. Lors du déclenchement, s'il n'y a pas d'argent, il y aura quelque chose comme "supprimé [pas d'argent]".
A propos, cela ne devrait pas être comme ça pour les ordres à cours limité dans la pile, mais en l'état actuel des choses - je n'ai pas vérifié.
Où se trouve le Service Desk ? Vous devez écrire
Allez dans votre profil et sélectionnez Service Desk
cela a toujours été le cas, y compris dans mt4. Lors du déclenchement, s'il n'y a pas d'argent, il y aura quelque chose comme "supprimé [pas d'argent]".
D'ailleurs, cela ne devrait pas être le cas pour les ordres à cours limité dans la tasse, mais en l'état actuel des choses - je n'ai pas vérifié.
Mais selon la description de l'aide (à laquelle je me fie), il est indiqué ce qui suit :
LIMITE_VOLUME_SYMBOLE
Le maximum autorisé pour ce symbole est le volume combiné d'une position ouverte et des ordres en attente dans une direction (achat ou vente). Par exemple, si la limite est de 5 lots, vous pouvez avoir une position ouverte à l'achat de 5 lots et placer un ordre en attente de limite de vente de 5 lots. Mais dans ce cas, vous ne pouvez pas placer un ordre d'achat limite en attente (puisque le volume total dans une direction dépassera la limite) ou placer un ordre de vente limite supérieur à 5 lots.
double
Par conséquent, nous ne devrions pas être en mesure de placer le 5e ordre d'achat stop en attente alors qu'il existe une position ouverte avec un volume de 3 lots et 4 ordres d'achat stop existants de 3 lots chacun (la limite étant de 15 lots).
Le plus probable est que les développeurs ont dû faire une erreur quelque part dans le processus de correction. L'ordre d'achat stop suivant (le sixième) ne peut plus être placé et nous recevrons un message au journal :
En général, nous devons tester et détecter les volumes excédentaires dans tous les cas possibles. J'écrirai à ce sujet à la fin de la journée. En attendant, il serait agréable d'entendre un commentaire des développeurs, ou peut-être ai-je tout inventé. Ça m'arrive aussi. :)
Et j'ai eu quelques problèmes avec le culbuteur aussi (reporté pour le moment, je m'en occuperai en dernier).