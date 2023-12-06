Erreurs, bugs, questions - page 722
Premièrement : La formulation a déjà été corrigée.
Формат точности. Если значение digits лежит в диапазоне от 0 до 16, то будет получено строковое представление числа с указанным количество знаков после запятой. Если значение digits лежит в диапазоне от -1 до -16, то будет получено строковое представление числа в научном формате с указанным количеством знаков после запятой. Во всех остальных случаях число строковое значение представление числа будет содержать 8 знаков после запятой.
Deuxièmement : voici une vérification de l'exemple de l'aide, qui aurait dû être fournie pour que vous n'ayez pas à deviner de quoi il s'agit. Vous pouvez constater que seule la dernière affirmation - " Dans tous les autres cas, la valeur de la chaîne d'un nombre contiendra 8 décimales. "Il ne s'agit pas d'une terrible erreur, mais plutôt d'un défaut d'expression.
Troisièmement, personne n'interdit d'utiliser les fonctions PrintFormat et StringFormat pour obtenir la représentation souhaitée des nombres. La fonctionDoubleToString() remplit son office à 100%, il y a d'autres choses pour les gourmets.
Une dernière demande - si vous faites une déclaration, étayez-la par des exemples dans le domaine, ne la mentionnez pas comme dans ce cas "voir le commentaire d'untel". Plus ces références sont nombreuses, moins le texte a de chances d'être lu.
Je n'ai pas touché au tumblr, car je n'ai pas encore vu de tumblr intéressant (je suppose qu'ils apparaîtront lorsque MT5 sera proposé par les agents de change). Et le testeur ne supporte pas les pierres. Et qu'est-ce qui ne marche pas exactement ?
D'après ce que j'ai vu, dans SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE, vous devez définir séparément le SL/TP.
Je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que c'est ainsi que c'est conçu, le courtier peut-il le désactiver ?
Par défaut la fonction est désactivée sur le serveur, elle est activée à la demande du client (promis dans l'heure), la désactivation n'est pas prescrite dans le règlement et est en quelque sorte promise à ne pas s'appliquer.
Ecoute, j'en ai marre de tout ça. Le serveur m'ignore littéralement.
Voici la situation actuelle du compte
Chers développeurs, donnez au moins quelques commentaires sur cette situation. J'ai peur de confier de l'argent réel à MT5 s'il (le serveur) ne veut pas exécuter mes ordres.
Exécution par le marché? Comment passer des ordres et que dit le support technique du courtier ?
D'après ce qu'on voit.Il doit y avoir des paramètres sur le serveur, que personne n'a jamais tordu, comme d'habitude.
Exécution en fonction du marché? Comment passer des ordres et que dit le support technique du courtier ?
Jugement parIl doit y avoir des paramètres sur le serveur que personne n'a modifié, comme d'habitude.
1 ceux qui figurent dans la liste d'ordre sans commentaire ferment des positions ouvertes antérieures
Et ceux avec le commentaire "exp" sont l'ouverture de nouveaux postes.
Il n'y a rien d'anormal à cela. J'utilise simplement la bibliothèque standard.
Non, ne m'embêtez pas avec les codes, le forum nous fournit des liens. Ce que je veux dire, c'est que les types d'exécution.
Sur l'image ci-dessus, vous avez le prix du marché, c'est-à-dire que le courtier décide du prix. Peut-être que c'est le problème si quelque chose n'est pas réglé à cet endroit ? En général, manuellement par F9, ce type est disponible ? Essayez l'instantané.
Il semble y avoir un bug dans le testeur.
Nous testons la multidevise EURUSD GBPUSD sur le symbole EURUSD en mode all ticks ou sur m1.
Nous attendons une nouvelle bougie sur l'euro, maintenant nous attendons le moment où la livre aura une nouvelle bougie, à ce moment nous concluons des accords sur l'euro et la livre. Il s'avère que la transaction sur EUR a été fermée dans le corps de la bougie et dans ce cas, le testeur ne peut pas la relier à la bougie ouverte et l'ignore. Ainsi, tous les ensembles sont à 0 dans le rapport d'optimisation et il n'y a pas un seul échange. Maintenant, si ce résultat 0 est exécuté manuellement ou dans le visualiseur, toutes les transactions sont affichées sur le graphique balance-équité.
Le conseiller expert dans le terminal laisse tomber un tel désordre et c'est tout.
Le débogage n'est pas atteint, il est immédiatement supprimé du graphique. Après une heure d'expériences, j'ai découvert que l'effet disparaît après l'ajout d'une variable arbitraire et inutile à n'importe quelle portée dans n'importe quelle branche de classe =définie= de la hiérarchie des classes de l'application.
