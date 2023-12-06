Erreurs, bugs, questions - page 722

Premièrement : La formulation a déjà été corrigée.

Формат точности. Если значение digits лежит в диапазоне от 0 до 16, то будет получено строковое представление числа с указанным количество знаков после запятой. Если значение digits лежит в диапазоне от -1 до -16, то будет получено строковое представление числа в научном формате с указанным количеством знаков после запятой. Во всех остальных случаях число строковое значение представление числа будет содержать 8 знаков после запятой.

Deuxièmement : voici une vérification de l'exemple de l'aide, qui aurait dû être fournie pour que vous n'ayez pas à deviner de quoi il s'agit. Vous pouvez constater que seule la dernière affirmation - " Dans tous les autres cas, la valeur de la chaîne d'un nombre contiendra 8 décimales. "Il ne s'agit pas d'une terrible erreur, mais plutôt d'un défaut d'expression.

Troisièmement, personne n'interdit d'utiliser les fonctions PrintFormat et StringFormat pour obtenir la représentation souhaitée des nombres. La fonctionDoubleToString() remplit son office à 100%, il y a d'autres choses pour les gourmets.


Une dernière demande - si vous faites une déclaration, étayez-la par des exemples dans le domaine, ne la mentionnez pas comme dans ce cas "voir le commentaire d'untel". Plus ces références sont nombreuses, moins le texte a de chances d'être lu.

 
Je n'ai pas touché au tumblr, car je n'ai pas encore vu de tumblr intéressant (je suppose qu'ils apparaîtront lorsque MT5 sera proposé par les agents de change). Et le testeur ne supporte pas les pierres. Et qu'est-ce qui ne marche pas exactement ?

D'après ce que j'ai vu, dans SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE, vous devez définir séparément le SL/TP.

Merci. Valeri, je serai peut-être l'autre jour, si je suis plus ou moins déchargé, j'évoquerai mes vieilles questions sur le verre de prix. À mon avis, il s'agit d'un sujet brûlant qui doit être traité définitivement une fois pour toutes. :)
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен
Silent:
Je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que c'est ainsi que c'est conçu, le courtier peut-il le désactiver ?

Par défaut la fonction est désactivée sur le serveur, elle est activée à la demande du client (promis dans l'heure), la désactivation n'est pas prescrite dans le règlement et est en quelque sorte promise à ne pas s'appliquer.

Score : -1.

 

Ecoute, j'en ai marre de tout ça. Le serveur m'ignore littéralement.

Voici la situation actuelle du compte

Chers développeurs, donnez au moins quelques commentaires sur cette situation. J'ai peur de confier de l'argent réel à MT5 s'il (le serveur) ne veut pas exécuter mes ordres.

Compte de trading : 3119321 (USD, AlpariNZ-MT5, démo)
Courtier : Alpari NZ Limited
Date : 2012.04.20 17:55
Positions de négociation
Symbole Temps Type Volume Prix S / L T / P Prix du marché Commission Échanger Profit Commentaire
AUDJPY2012.04.17 13:00acheter0.1083.488

84.5330.00-3.20128.00exp
AUDUSD2012.04.17 13:00acheter0.101.03603

1.035480.00-2.70-5.50exp
CADJPY2012.04.17 13:00acheter0.1080.780

82.2910.000.74185.08exp
CHFJPY2012.04.17 13:00acheter0.1088.141

89.6150.000.30180.55exp
EURCHF2012.04.17 13:00acheter0.101.20169

1.201590.000.60-1.10exp
EURGBP2012.04.17 13:00acheter0.100.82421

0.819070.000.96-82.78exp
EURJPY2012.04.17 13:00acheter0.10105.922

107.6860.000.36216.07exp
EURUSD2012.04.17 13:00acheter0.101.31443

1.319110.000.9546.80exp
GBPCHF2012.04.17 13:00acheter0.101.45807

1.466770.000.1195.50exp
GBPJPY2012.04.17 13:00acheter0.10128.514

131.4620.00-0.36361.09exp
GBPUSD2012.04.17 13:00acheter0.101.59477

1.610360.000.55155.90exp
USDCAD2012.04.17 13:00vendre0.100.99758

0.991960.00-0.3056.66exp
USDCHF2012.04.17 13:00vendre0.100.91411

0.910950.00-0.9934.69exp
USDJPY2012.04.17 13:00acheter0.1080.586

81.6330.00-0.55128.26exp

 0.00 -3.53 1499.22
Commandes
Symbole Commandez Temps ouvert Type Volume Prix S / L T / P Prix du marché État Commentaire
GBPUSD57571232012.04.06 23:59vendre0.10 / 0.00marché

1.61042placé
GBPUSD72306452012.04.18 22:48vendre0.10 / 0.00marché

0.00000a commencé
USDCHF72306462012.04.18 22:48acheter0.10 / 0.00marché

0.00000a commencé
EURCHF72306472012.04.18 22:48vendre0.10 / 0.00marché

0.00000a commencé
EURUSD72306482012.04.18 22:48vendre0.10 / 0.00marché

0.00000a commencé
USDJPY72306492012.04.18 22:48vendre0.10 / 0.00marché

0.000a commencé
AUDUSD72306502012.04.18 22:48vendre0.10 / 0.00marché

0.00000a commencé
CADJPY72306512012.04.18 22:48vendre0.10 / 0.00marché

0.000a commencé
GBPJPY72306522012.04.18 22:48vendre0.10 / 0.00marché

0.000a commencé
EURJPY72306532012.04.18 22:48vendre0.10 / 0.00marché

0.000a commencé
AUDJPY72306552012.04.18 22:48vendre0.10 / 0.00marché

0.000a commencé
CHFJPY72306562012.04.18 22:48vendre0.10 / 0.00marché

0.000a commencé
GBPCHF72306572012.04.18 22:48vendre0.10 / 0.00marché

0.00000a commencé
EURGBP72306582012.04.18 22:48vendre0.10 / 0.00marché

0.00000a commencé
USDCAD72306592012.04.18 22:48acheter0.10 / 0.00marché

0.00000a commencé
GBPUSD72306602012.04.18 22:48acheter0.10 / 0.00marché

0.00000a commencéexp
EURGBP72306612012.04.18 22:48acheter0.10 / 0.00marché

0.00000a commencéexp
GBPCHF72306622012.04.18 22:48acheter0.10 / 0.00marché

0.00000a commencéexp
CHFJPY72306632012.04.18 22:48acheter0.10 / 0.00marché

0.000a commencéexp
AUDJPY72306642012.04.18 22:48acheter0.10 / 0.00marché

0.000a commencéexp
EURJPY72306652012.04.18 22:48acheter0.10 / 0.00marché

0.000a commencéexp
GBPJPY72306662012.04.18 22:48acheter0.10 / 0.00marché

0.000a commencéexp
CADJPY72306672012.04.18 22:48acheter0.10 / 0.00marché

0.000a commencéexp
AUDUSD72306682012.04.18 22:48acheter0.10 / 0.00marché

0.00000a commencéexp
USDJPY72306692012.04.18 22:48acheter0.10 / 0.00marché

0.000a commencéexp
EURUSD72306702012.04.18 22:48acheter0.10 / 0.00marché

0.00000a commencéexp
EURCHF72306712012.04.18 22:48acheter0.10 / 0.00marché

0.00000a commencéexp
USDCHF72306722012.04.18 22:48vendre0.10 / 0.00marché

0.00000a commencéexp
USDCAD72306732012.04.18 22:48vendre0.10 / 0.00marché

0.00000a commencéexp
Équilibre : 9335.83
Marge libre : 7388.19
Facilités de crédit : 0.00
Marge : 3443.33
Profits et pertes flottants : 1499.22
Niveau de marge : 314.57%
Fonds : 10831.52
olyakish:

...Le serveur m'ignore littéralement...

Exécution par le marché? Comment passer des ordres et que dit le support technique du courtier ?

D'après ce qu'on voit.

Исполнение по рынку (Market Execution)
В этом режиме исполнения рыночного ордера решение о цене исполнения принимает брокер
без дополнительного согласования с трейдером. Отправка рыночного ордера в таком режиме
подразумевает досрочное согласие с ценой, по которой он будет выполнен.
Il doit y avoir des paramètres sur le serveur, que personne n'a jamais tordu, comme d'habitude.
Silent:

Exécution en fonction du marché? Comment passer des ordres et que dit le support technique du courtier ?

Jugement par

Il doit y avoir des paramètres sur le serveur que personne n'a modifié, comme d'habitude.

1 ceux qui figurent dans la liste d'ordre sans commentaire ferment des positions ouvertes antérieures

#include <Trade\Trade.mqh> 
CTrade trade;                         // Используем класс CTrade
void Close()
  {
   bool ok;
   string name_val[14]={"USDCAD","EURGBP","GBPCHF","CHFJPY","AUDJPY","EURJPY","GBPJPY","CADJPY","AUDUSD","USDJPY","EURUSD","EURCHF","USDCHF","GBPUSD"};
   int i;
   for(i=14-1;i>=0;i--)
     {
         ok=trade.PositionClose(name_val[i],-1);
     }
   return;
  }

Et ceux avec le commentaire "exp" sont l'ouverture de nouveaux postes.

void Open_trade(int  type,double inlot)
  {
   bool ok;
   string name_val[14]={"GBPUSD","EURGBP","GBPCHF","CHFJPY","AUDJPY","EURJPY","GBPJPY","CADJPY","AUDUSD","USDJPY","EURUSD","EURCHF","USDCHF","USDCAD"};
   int i;
   int a,b,c,d;
   if(type==0){a=12;b=14;c=0;d=12;}
   if(type==1){a=0;b=12;c=12;d=14;}
   for(i=a;i<b;i++)
     {
      if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_BUY,// ордер на покупку
                               inlot,// количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_ASK),// последняя цена ask 
                               0.0,// Stop Loss
                               0.0,// Take Profit 
                               "exp");
         if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;}
        }
      else
        {return;}
     }
   for(i=c;i<d;i++)
     {
      if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_SELL,// ордер на покупку
                               inlot,// количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_BID),// последняя цена ,bid 
                               0.0,// Stop Loss
                               0.0,// Take Profit 
                               "exp");
         if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;}
        }
      else
        {return;}
     }
  }

Il n'y a rien d'anormal à cela. J'utilise simplement la bibliothèque standard.

 
olyakish:

1 ceux qui figurent dans la liste des ordres sans commentaire ferment des positions ouvertes antérieures

Et ceux avec le commentaire "exp" sont l'ouverture de nouveaux postes

Il n'y a rien d'anormal ici. J'utilise simplement la bibliothèque standard.

Non, ne m'embêtez pas avec les codes, le forum nous fournit des liens. Ce que je veux dire, c'est que les types d'exécution.

Sur l'image ci-dessus, vous avez le prix du marché, c'est-à-dire que le courtier décide du prix. Peut-être que c'est le problème si quelque chose n'est pas réglé à cet endroit ? En général, manuellement par F9, ce type est disponible ? Essayez l'instantané.

 

Il semble y avoir un bug dans le testeur.

Nous testons la multidevise EURUSD GBPUSD sur le symbole EURUSD en mode all ticks ou sur m1.

Nous attendons une nouvelle bougie sur l'euro, maintenant nous attendons le moment où la livre aura une nouvelle bougie, à ce moment nous concluons des accords sur l'euro et la livre. Il s'avère que la transaction sur EUR a été fermée dans le corps de la bougie et dans ce cas, le testeur ne peut pas la relier à la bougie ouverte et l'ignore. Ainsi, tous les ensembles sont à 0 dans le rapport d'optimisation et il n'y a pas un seul échange. Maintenant, si ce résultat 0 est exécuté manuellement ou dans le visualiseur, toutes les transactions sont affichées sur le graphique balance-équité.

Обработчик события "новый бар"
Обработчик события "новый бар"
  • 2010.10.04
  • Konstantin Gruzdev
  • www.mql5.com
Язык программирования MQL5 позволяет решать задачи на совершенно новом уровне. Даже те задачи, которые уже вроде имеют решения, благодаря объектно-ориентированному программированию могут подняться на качественно новый уровень. В данной статье специально взят простой пример проверки появления нового бара на графике, который был преобразован в достаточно мощный и универсальный инструмент. Какой? Читайте в статье.
 
Que signifie ce message ?
EX5 loading failed

Le conseiller expert dans le terminal laisse tomber un tel désordre et c'est tout.

Le débogage n'est pas atteint, il est immédiatement supprimé du graphique. Après une heure d'expériences, j'ai découvert que l'effet disparaît après l'ajout d'une variable arbitraire et inutile à n'importe quelle portée dans n'importe quelle branche de classe =définie= de la hiérarchie des classes de l'application.

 
Vigor:

Il n'y a pas de débogage, il est immédiatement retiré du tableau. Après une heure d'expériences, j'ai découvert que l'effet disparaît après l'ajout d'une variable arbitraire et inutile à n'importe quelle portée dans n'importe quelle branche de classe =définie= de la hiérarchie des classes de l'application.

Et après avoir supprimé cette variable, l'erreur se reproduit ?
