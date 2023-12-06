Erreurs, bugs, questions - page 728
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Dans ce cas, je ne vois aucune raison de ne pas introduire une fonction de lecture directe sans conversion de type, comme dans le cas de
Il y a un exemple similaire via les structures dans le lien stringo.
Dans un autre ordre d'idées, j'étais sur le point de poser une question sur les syndicats.
En parlant de ça, j'étais sur le point de demander à propos des syndicats.
struct __double { double v ; }
struct __long { long v ; }
__double a ; __long b ;
a.v=123.456 ;
b=a ;
b.v=4638373815016729713;
pas difficile.
+ lire en dehors des liens supérieurs https://www.mql5.com/ru/articles/364
JE SUIS CHOQUÉ ! ÇA MARCHE !
100 ordres à cours limité s'ouvrent/se ferment en moins d'une seconde !!!!
Bravo, continuez comme ça !
ZY
A cette occasion, la direction devrait organiser une fête d'entreprise pour les employés en vacances de mai.
testé dans la nouvelle version OrderSendAsync
JE SUIS CHOQUÉ ! ÇA MARCHE !
100 ordres à cours limité s'ouvrent/se ferment en moins d'une seconde !!!!
Bravo, continuez comme ça !
SZY
Et à cette occasion, la direction doit organiser une fête d'entreprise pour les employés à l'occasion des vacances de mai.
)))) Cool. Pas de mots.
Mais tous ne sont probablement pas les bienvenus dans de tels packs...
)))) Cool. Il n'y a pas de mots.
Ce n'est pas partout que l'on acceptera de tels lots avec une accolade...
N'oubliez pas qu'il y a et qu'il y aura des limites au nombre de demandes simultanées dans la file d'attente d' exécution pour un même compte. Actuellement, il y a 16 demandes si je ne me trompe pas.
Les opérations asynchrones permettent de gérer proprement la "fenêtre du nombre d'ordres autorisés", en attendant qu'une partie du lot précédent soit exécutée avant d'envoyer le lot suivant. En outre, il y aura des protections contre les inondations stupides/de tests. Tant que le nombre de requêtes autorisées est dépassé, il y aura une erreur.
La nouvelle méthode de transactions asynchrones via OrderSendAsync résout le problème principal - elle vous permet d'effectuer une douzaine de transactions instantanément. Il s'agit d'un outil très puissant qui doit être utilisé avec précaution et en gardant toujours à l'esprit la possibilité de bannissement par le serveur et le courtier.
J'ai un poste à pourvoir. MQL5 me permet-il de modifier le nombre magique de cette position ?
J'ai un poste à pourvoir. Existe-t-il une possibilité de modifier le nombre magique de cette position dans MQL5 ?
Non, comme dit plus haut.
Mais vous pouvez attribuer à chaque ordre faisant partie d'une position son propre numéro magique, la position recevra le numéro magique du premier ordre.