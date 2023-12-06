Erreurs, bugs, questions - page 703
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Statique.
Un tableau qui semble dynamique et qui possède une liste d'initialisation est considéré comme statique avec une taille définie automatiquement.
Alors il peut y avoir une erreur d'impression : c'était statique et ça le restera.
1) ArrayIsDynamic peut désormais être appliqué aux tableaux multidimensionnels.
2) Correction de l'initialisation d'un tableau dynamique avec une liste d'initialisation à un zéro.
Clarifications sur la capacité d'exécuter des transactions.
Étant donné :
1. une position longue ouverte avec un volume de 1,1 lot.
2) La négociation sur l'instrument est limitée : uniquement la clôture de la position et/ou uniquement les transactions d'achat.
Il est nécessaire de fermer la position actuelle.
Questions :
1. Puis-je envoyer un ordre de vente de 1.0 lot ? Dans le cas contraire, cette exigence est-elle vérifiée sur le client ou sera-t-elle rejetée sur le serveur ?
2. Puis-je envoyer un ordre de vente de 1,1 lot en mode volume partiel ? Si non, le contrôle est-il effectué sur le client ou sera-t-il rejeté sur le serveur ?
1-2. Oui, dans les deux cas, il est possible d'envoyer une commande. La vérification est effectuée à la fois sur le client et sur le serveur (si la demande lui parvient).
Lorsque vous ouvrez un compte de démonstration, il est dans le mauvais groupe.
Pourquoi pensez-vous que le compte est dans le mauvais groupe ? Veuillez répondre aux questions suivantes :
Pourquoi pensez-vous que le compte est dans le mauvais groupe ? Veuillez répondre aux questions suivantes :
Aux premier et deuxième points.
Sur le troisième point, j'ai du mal à répondre, mais c'est il y a longtemps.
Sur le quatrième point.
A propos de ça.
Oh oui, voici une autre photo.
Bonjour, pouvez-vous m'expliquer qu'il s'agit d'un bug ou que je fais quelque chose de mal ?
1) Comportement étrange MT5 démarrer le testeur il fonctionne ce que j'ai besoin dans OnInit (), ( OnTick () vide) puis il est quelque chose il spinning jusqu'à plusieurs minutes strat bouton (dans le testeur) pendant un long moment n'apparaît pas, je l'interrompre de force ( bouton annuler dans le testeur) puis, à nouveau sur le démarrage et n'a pas commencé le testeur me donne ce qui est ci-dessous (forcé déconnecté).
Ça n'aide qu'à décharger le terminal entier. (Est-ce un bug ou est-ce que je fais quelque chose de mal)
se connectant à 127.0.0.1:3000
KM 0 Core 1 16 :54:59 connecté
CO 0 Core 1 16 :54:59 autorisé (agent build 619)
CH 0 Tester 16 :54:59 EURUSD,M5 (AlpariNZ-MT5) : test des experts.ex5 de 2012.03.09 00:00 à 2012.04.03 00:00
IH 2 Core 1 16 :54:59 déconnecté
RG 0 Core 1 16 :54:59 connexion fermée
2) Autre question, j'interroge le dernier prix dans MqlTick et print("Le prix actuel de la dernière transaction "+Dernière).
Je vois ces valeurs dans le débogueur mais le journal d'impression montre des valeurs nulles. (Ceci est seulement pour le Forex, je ne le comprends pas)
En même temps, l'offre et la demande sont imprimées.
1-2. Oui, dans les deux cas, il est possible d'envoyer une commande. La vérification est effectuée à la fois sur le client et sur le serveur (si la demande lui parvient).
Pouvez-vous me dire ce qui se passe avec les cotations de l'or en permanence ?
Ils cessent de se mettre à jour à la fois dans MT5 et MT4.
Pouvez-vous me dire ce qui se passe avec les cotations de l'or en permanence ?
Ils cessent de se mettre à jour à la fois dans MT5 et MT4.